Fifa suspende marroquino por doping nas Eliminatórias

A entidade que controla o futebol mundial não revelou a identidade do jogador, mas confirmou a suspensão do atleta por 30 dias. Ele foi reprovado em um exame depois da partida na qual o Marrocos derrotou a Tanzânia por 2 a 1, no dia 8 de junho, em Marrakech.

Vice-líderes do Grupo C do qualificatório africano, os marroquinos não têm mais chances de classificação para o Mundial que será realizado no Brasil. Apenas os líderes de cada chave avançam para a fase final das Eliminatórias do continente e o país está cinco pontos atrás da líder Costa do Marfim, sendo que possui apenas mais um jogo para disputar, justamente contra os marfinenses, fora de casa, no próximo dia 7 de setembro.

A Fifa ressaltou também nesta quarta-feira que o jogador pego no doping tem até 4 de setembro para dizer se deseja solicitar um julgamento, assim como informou que a Associação Marroquina de Futebol precisará apresentar sua defesa neste caso até o dia 11, após a entidade ter aberto um processo disciplinar contra o atleta.

Esse é o terceiro caso de doping recente revelado pela Fifa, que anteriormente confirmou que um jogador do Taiti testou positivo para uma substância proibida durante a Copa das Confederações, em junho, mês em que um atleta da Jamaica também foi reprovado em um exame antidoping em um jogo das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014.