Fifa testa sua bola com chip no Mundial de Clubes do Japão

NAGOYA - O Mundial de Clubes começará a se despedir hoje do Japão com uma inovação que revolucionará o futebol, segundo o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. O torneio, que nos dois próximos anos ocorrerá no Marrocos, foi aberto nesta quinta em Yokohama com o jogo entre Sanfrecce Hiroshima, campeão japonês, e Auckland City, vencedor da Liga dos Campeões da Oceania. Pela primeira vez no futebol serão usadas bolas com chips e traves com sensores para avisar os árbitros quando a bola ultrapassar a linha de gol. "É uma espécie de revolução", disse Valcke ontem, após uma reunião do Comitê Organizador do Mundial, em Tóquio.

A tecnologia será testada nos oito jogos no Japão e, se aprovada, vai ser utilizada na Copa das Confederações de 2013 e também na Copa do Mundo de 2014. Antes mesmo de o Mundial começar, porém, Valcke já sinalizou que a tendência é o chip na bola ser adotado em definitivo pela Fifa. "Se você tem a chance de tocar a perfeição, por que você não vai tentar?", perguntou o dirigente. "A tecnologia não mudará a velocidade, o valor ou o espírito do jogo. Não há razões para ser contra essa tecnologia."

O que levou a Fifa a adotar o chip na bola, depois de ter gasto US$ 2 milhões (R$ 4,2 milhões) em testes, foi um gol não validado de Lampard, jogador do Chelsea, provável adversário do Corinthians na final do Mundial. Na Copa do Mundo de 2010, durante o jogo entre Inglaterra e Alemanha, o meia encobriu o goleiro Neuer, a bola acertou o travessão e, em seguida, caiu dentro do gol, mas o juiz e seus auxiliares não perceberam. "Todos vimos o jogo. Com aquilo, reabrimos as discussões sobre um sistema que pudéssemos usar para ajudar o árbitro", contou Valcke.

No Mundial, serão utilizados dois tipos de tecnologia. No estádio de Yokohama, palco da abertura e da decisão, será instalado o modelo Hawk-Eye, baseado em câmeras. Em Toyota, onde o Corinthians estreará na próxima quarta-feira, vai ser usado o GoalRef, sistema que funciona a partir de um campo magnético.

Em ambos, os árbitros serão alertados quando a bola ultrapassar a linha de gol. Mesmo assim, a decisão caberá ao juiz, que pode desconsiderar o sinal recebido no relógio. "Se ele (o árbitro) tiver qualquer dúvida, por qualquer razão, tem o direito de não usá-lo. Ele é a pessoa mais importante no processo", justificou Valcke, que fez questão de ressaltar a eficiência dos dois modelos: "Passaram-se dois anos para se ter certeza de que o sistema era perfeito".

GLOBALIZAÇÃO

Conforme decidido no ano passado, o Mundial será disputado no Marrocos em 2013 e 2014. O país ganhou o direito de organizar o torneio após Irã, África do Sul e Emirados Árabes Unidos desistirem de suas candidaturas. Depois de 2000, quando a Fifa organizou a competição pela primeira vez e escolheu o Brasil como sede, o Mundial foi disputado apenas dois anos fora do Japão: em 2009 e 2010, nos Emirados Árabes.

Apesar do interesse do Japão em voltar a receber o torneio em 2015, a Fifa pode optar por levar o Mundial para outro país para fortalecer o processo de expansão e globalização do futebol.