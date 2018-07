Fifa testará 10 tecnologias para detectar gols

Por conta disso, a Fifa anunciou nesta sexta-feira que, a partir da semana que vem, analisará, na sua sede em Zurique, dez sistemas que fazem este trabalho de ajuda à arbitragem.

Os testes darão argumentos para um relatório que será discutido em 5 de março, na reunião anual da Internacional Board - que compreende a Fifa e as quatro federações britânicas de futebol -, com a atribuição de revisar as regras da modalidade.

A reunião da Internacional Board também deverá discutir uma permissão para que a Eurocopa de 2012, assim como já acontece no Paulistão deste ano, tenha cinco árbitros em suas partidas - o principal, dois auxiliares nas laterais e outros dois nas linhas de fundo.

O uso de tecnologia para a linha do gol encontra resistência no presidente da Fifa, Joseph Blatter, que insiste que os erros humanos de arbitragem são parte do jogo de futebol.