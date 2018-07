Fifa torce por grupos fáceis para China e Índia

Há uma torcida velada na Fifa para que a China fique num grupo mais fácil, no sorteio de hoje, e possa seguir em condições de se classificar para o Mundial de 2014. Isso não seria por acaso. Estudos feitos internamente pela entidade mostram que o país, ao lado da Índia, seriam as novas fronteiras para o mercado do futebol. Os gigantes são as últimas terras a serem conquistadas.

Na África do Sul, em 2010, 3,2 bilhões de pessoas assistiram aos jogos pela TV. Agora, a Fifa aposta que a presença de pelo menos uma das duas seleções asiáticas ajudaria a bater esse recorde.

Pequim já negocia com a Fifa para sediar a Copa de 2026 e coloca suas empresas para bancar projetos da entidade. Em retorno, está recebendo um plano para ser uma potência em 20 anos.

Mas, para despertar essas oportunidades de negócio e a paixão pelo esporte, será fundamental conseguir que a seleção nacional empolgue a população. E, para isso, só mesmo se classificando para a Copa do Mundo.

A China foi à Copa de 2002, mas deu vexame. Perdeu os três jogos da primeira fase e não marcou um gol sequer. O futebol nacional foi devorado por escândalos de corrupção e o público que era de cerca de 15 mil pessoas por jogo no início da década desmoronou para menos de 2 mil. Hoje, a seleção é apenas a 77.ª no ranking e o esporte é superado em popularidade pelo basquete.

Na esperança de alavancar os valores dos contratos de TV e de marketing, a promessa da Fifa a seus parceiros é de que terão cada vez mais exposição na China.

Segundo levantamento da Fifa obtido pelo Estado sobre a audiência da Copa de 2010, 328 milhões de chineses assistiram a pelo menos um jogo. A taxa foi 17% acima dos níveis da Copa de 2006, o que na prática significou 48 milhões de novos telespectadores. Pelos cálculos, só esse incremento é o equivalente a toda a audiência no Reino Unido, França ou Espanha. O que mais atrai a Fifa é que, se 328 milhões de pessoas assistiram a um jogo, o país tem outros 1 bilhão de potenciais torcedores.

Não por acaso, a entidade já lançou uma ofensiva de sedução dos chineses. Em 2008, a Fifa criou o projeto Visão China, um programa para fortalecer o treinamento de jovens, construir campos pelo interior e popularizar o esporte.

A relação também envolveu uma das maiores empresas de energia solar do mundo, a chinesa Yingli, que passou a ser em 2010 uma das dez maiores patrocinadores da Fifa, ao lado dos tradicionais McDonalds e Budweiser.

Plano. Classificar a seleção nacional para a Copa de 2014 seria um impulso importante ao projeto, mas Pequim e a Fifa não vão se limitar ao evento. A Associação Nacional de Futebol fechou um plano de 20 anos para ter um futebol competitivo. Hoje, existiriam meros 7 mil jogadores no país registrados nas escolas de base. No Japão, são 500 mil.

A China também segue o que o Japão fez nos anos 80 e leva para seu mercado alguns astros. O argentino Dario Conca deixou o Fluminense e, por US$ 10 milhões, se transformou na maior transação da história do futebol chinês.

Os clubes e multinacionais do mundo também estão de olho na China. O Barcelona traduziu seu site para o mandarim. Clubes ingleses optaram por uma turnê pelo país neste verão europeu. / COLABOROU SILVIO BARSETTI