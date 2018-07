Fifa vai explorar 'fragilidade' de Marin e Del Nero

A Fifa pretende aproveitar a indefinição sobre a aprovação da Lei Geral da Copa, cuja votação na Câmara foi várias vezes adiada e agora só deve ocorrer depois da Páscoa, e também as mudanças no futebol brasileiro - a substituição de Ricardo Teixeira por José Maria Marin no comando da CBF e o ingresso de Marco Polo Del Nero no Comitê Executivo da Fifa - para fortalecer o secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke. Em vez de afastá-lo das atividades relacionadas com o Mundial de 2014, como quer o governo brasileiro, a intenção é fazer com que sua presença se torne ainda maior.

Marin e Del Nero - oficializado ontem como novo representante do Brasil na entidade - estão a caminho de Zurique onde, amanhã, participam de reunião na Fifa que terá a Copa como tema. Serão recebidos num clima de bastante preocupação com o impasse relacionado à Lei Geral e também sobre os atrasos para a Copa das Confederações, que ocorre em 2013.

Os dois brasileiros são considerados por grande parte dos cartolas da Fifa desconhecidos e sem poder. Por isso vários dirigentes apostam que a entidade assumirá cada vez mais as rédeas do processo da Copa.

O plano é que Valcke viaje com frequência cada vez maior ao Brasil. Ele, porém, ficará ainda algumas semanas sem aparecer, na esperança de que a polêmica do "chute no traseiro'' perca força.

Crise. A Fifa vai ser reunir amanhã justamente para tratar da crise estabelecida com o Brasil por conta dos atrasos e pelos comentários de Valcke que deixaram o governo ofendido. O presidente da entidade, Joseph Blatter, fará uma exposição aos integrantes do Comitê Executivo sobre como foi sua reunião com a presidente Dilma Rousseff. O presidente do Comitê da Fifa que está encarregado da Copa de 2014, Nicolas Léoz, não disfarça que a lentidão na aprovação da Lei Geral da Copa é uma dor de cabeça.

Outros dirigentes falam abertamente no saguão dos hotéis de Zurique sobre os riscos que já temem na organização da Copa das Confederações, em 2013. Um deles chegou a cogitar a possibilidade de que o Maracanã não ser usado no evento-teste. Isso não significa que o Rio de Janeiro estaria de fora. "A Copa das Confederações é um evento para fazer testes, e não apenas do gramado. O Rio pode ainda assim ser testado, mesmo que os jogos ocorram no estádio João Havelange'', disse um cartola.

Confusão. Ontem, o americano Chuck Blazer, integrante do Comitê Executivo, disse que toda a celeuma em relação à venda de bebidas alcoólicas que impede a votação da Lei Geral ocorre porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não teria dado todas garantias necessárias à entidade. "Lula foi à Fifa, foi muito simpático e todos gostaram muito. Mas a realidade é que nem tudo foi assinado'', acusou.

Blazer está equivocado. Na garantia número 8 do documento assinado por Lula em 15 de junho de 2007, o texto diz que "representamos e garantimos à Fifa e vamos assegurar que não haverá restrições legais ou proibições sobre a venda, publicidade ou distribuição de produtos das afiliadas comerciais (patrocinadoras da entidade), inclusive alimentos e bebidas, nos estádios ou em outros locais durante as competições…" / COLABOROU ALMIR LEITE