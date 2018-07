Figueirense busca classificação na Copa da Primeira Liga em clássico contra Avaí

O time alvinegro é o terceiro colocado com apenas um ponto, a três do vice-líder Paraná, que tem quatro. Sem chance de alcançar o líder e já classificado Londrina, que tem nove, precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar o time paranaense no saldo de gols. No atual cenário, perde por 1 a -1.

Os dois times do Paraná já cumpriram a tabela e jogaram todas as rodadas. O Avaí, por sua vez, é o único que não somou nenhum ponto e foi derrotado nas duas partidas anteriores. Agora está focado na decisão do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense.

Além do Londrina, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional já estão garantidos nas quartas de final. Outra vaga está aberta no Grupo A, no qual Fluminense e Brasil, de Pelotas (RS), vão decidir quem passa em duelo direto no próximo dia 26, com mando da equipe carioca.