Figueirense demite o técnico Argel Fucks após derrota para o Cruzeiro

O Figueirense demitiu na noite deste domingo o técnico Argel Fucks. Depois da derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 em casa, pela 21ª rodada do Brasileirão, o clube catarinense informou pelo Twitter que o treinador deixou o comando do time.

Argel encerra sua terceira passagem pelo Figueirense somente após oito jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro, com quatro empates (todos por 1 a 1), uma vitória e três derrotas. O treinador começou seu trabalho no time catarinense em 11 de julho, um dia depois de ter sido demitido do Internacional.

Ao reassumir o Figueirense, neste ano, seu objetivo era tirar o time das últimas colocações. Mas, após as oito partidas disputadas, deixa a equipe em 18º lugar, com 21 pontos, a dois do Cruzeiro, a primeira equipe situada fora da zona de rebaixamento. Além disso, o Figueirense foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, sob o comando de Argel.

Vale lembrar, porém, que o Figueirense tem um jogo a menos do que a maioria dos outros clubes no Brasileirão. Isso porque o duelo com o Fluminense, pela 18ª rodada, foi remarcado para 3 de setembro por causa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.