Figueirense enfrenta Coritiba para acabar com sequência negativa e deixar degola O Figueirense vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. Vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a 18.ª e antepenúltima colocação na tabela de classificação. Por isso, vencer o Coritiba nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 30.ª rodada, é fundamental para tentar sair da zona de rebaixamento.