Figueirense recebe a Ponte Preta para confirmar a ascensão na temporada

Para a disputa do Brasileirão, o clube ainda busca reforços. Dos que chegaram, apenas o atacante Rafael Moura deve começar entre os titulares na partida deste domingo. O time definido pelo técnico Vinícius Eutrópio deve ser semelhante ao que venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, fora de casa, no jogo de ida pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Deve ser muito parecido, até porque não houve tempo para testar outras alterações. É importante repetir o time para que as coisas aconteçam da forma como a gente imagina", comentou o treinador, sem querer confirmar a formação titular.

O Figueirense não teve um bom início de temporada. No primeiro turno do Campeonato Catarinense, terminou na sexta colocação. No segundo, reagiu e chegou na vice-liderança. Como a competição é definida com uma final reunindo o campeão de cada turno, o time alvinegro perdeu a oportunidade de alcançar o tricampeonato. Na Copa Sul-Minas-Rio, terminou em segundo lugar no Grupo C, que teve o Flamengo como líder, e deu adeus na primeira fase.