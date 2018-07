Figueirense bate Atlético-MG por 2 a 1 no Scarpelli

O Figueirense venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e deixou o time de Belo Horizonte em situação bastante complicada na Copa Sul-Minas-Rio, após duas rodadas.

Com o resultado, a equipe catarinense foi a três pontos no Grupo C e se igualou ao Flamengo e ao América-MG, que têm um jogo a menos e se enfrentam no próximo dia 17. O Atlético acumulou a segunda derrota seguida e, para não se despedir da competição, precisará contar com uma série de combinações de resultados.

Isso porque o regulamento prevê que os primeiros colocados de cada um dos três grupos avançam para a próxima fase, além do melhor segundo colocado. Na última rodada da primeira fase, o Atlético encara o América-MG, no dia 2 de março. Precisa vencer e torcer para que nenhum outro segundo colocado some mais de três pontos.

O Figueirense abriu o placar com um gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Guilherme Queiroz chutou da entrada da área e a bola bateu no braço de Edcarlos. Pênalti, que Dudu cobrou no canto esquerdo do goleiro Victor para abrir o marcador.

O Atlético passou a pressionar e chegou a balançar as redes aos 28 minutos, mas o auxiliar assinalou corretamente o impedimento. Pablo fez boa jogada e cruzou para Hyuri que, em posição irregular, mandou para as redes. O empate só veio 10 minutos depois. Dátolo cobrou escanteio e Eduardo subiu livre para cabecear e deixar o jogo igual.

A segunda etapa começou com o Atlético mantendo a pressão. Logo aos três minutos, Eduardo tabelou com Dodô e bateu forte da entrada da área. A bola explodiu no travessão do goleiro Gatito Fernández. O Figueirense acordou para o jogo e respondeu com gol. Aos nove, Guilherme Queiroz ganhou na corrida de Edcarlos e cruzou rasteiro para a área. Gabriel Esteves apareceu para mandar a bola para as redes.

Os visitantes retomaram a pressão, mas não conseguiram igualar o marcador. Luan chegou um pouco atrasado em cruzamento de Eduardo. Hyuri bateu forte de fora da área para boa defesa de Gatito e, no último minuto, Hyuri, novamente, recebeu livre e mandou para fora.

As duas equipes agora voltam as atenções para os Estaduais. O Atlético receberá a Caldense, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. No mesmo dia, o Figueirense volta a campo contra o Guarani, fora de casa, pelo Campeonato Catarinense.