Filho de Bebeto deve ir para a Juventus Um dos mais promissores jogadores surgidos na Gávea nos últimos anos, o meia Mattheus vai deixar o Flamengo. Seduzido por uma ótima proposta salarial da Juventus, o filho de Bebeto se recusa a renovar contrato. Os italianos oferecem R$ 5 milhões ao clube rubro-negro para ter Mattheus antes do fim do ano, quando se encerrará o contrato do garoto de 18 anos. Em dezembro, o meia estaria livre para se transferir sem retorno financeiro ao Flamengo. "Não houve acordo para uma renovação e o clube precisa vender para não ficar sem nada", disse Paulo Pelaipe, diretor de futebol.