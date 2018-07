Filho de Bebeto vai para a Itália

Os italianos oferecem R$ 5 milhões ao clube rubro-negro para ter Mattheus antes do fim do ano, quando se encerrará o contrato do garoto de 18 anos. Em dezembro, o meia estaria livre para se transferir sem retorno financeiro ao Flamengo.

"Não houve acordo para uma renovação, passei o assunto para o vice-presidente de futebol (Wallim Vasconcellos) e o clube precisa vender para não ficar sem nada", disse Paulo Pelaipe, diretor de futebol rubro-negro.

Mattheus poderia ser uma opção para o meio de campo flamenguista, foco de dúvidas por causa da derrota de virada para o Resende, na quarta-feira.

O técnico Dorival Júnior, depois de um início de ano animador, começa a ser visto com desconfiança. Ele não era o nome preferido da nova diretoria e foi mantido no cargo principalmente por ter contrato até o fim do ano - sua saída antes disso custaria caro para o clube.

A permanência de Dorival no cargo, no entanto, está ligada ao desempenho no Campeonato Carioca. O fato de Mano Menezes estar sem clube é um outro fator a colocar o treinador contra a parede. "Pressão faz parte do dia a dia. Há dez dias éramos a equipe sensação. Hoje, é pressão. Nós, profissionais, caminhamos de uma outra maneira, conscientes de que nem tudo está muito bom e nem tudo virou caos", comentou Dorival.

O treinador não gostou nem um pouco das muitas críticas à sua decisão de escalar na quarta-feira Alex Silva, que vinha de um longo período de inatividade, ao lado de González, outro zagueiro de pouca mobilidade.