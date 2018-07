Filho de Hortência é o 15.º melhor no primeiro dia do adestramento no Pan O Brasil conseguiu avançar com quatro conjuntos para a fase final do adestramento no hipismo do Pan. A competição deste sábado em Toronto marcou a estreia, em Jogos Pan-Americanos, de João Victor Oliva, mais conhecido por ser filho da ex-jogadora Hortência. Quando grávida dele, a Rainha de Basquete chegou a se aposentar do esporte. Voltou, ainda amamentando-o, para levar o Brasil à prata olímpica em Atlanta, em 1996.