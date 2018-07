Filho de Hortência vai bem e fecha o Pan em sétimo no adestramento

O Brasil teve um desempenho surpreendente na final individual do adestramento, disciplina do hipismo nos Jogos Pan-Americanos. Depois de conquistar o bronze por equipes, o País conseguiu colocar três conjuntos entre os nove primeiros colocados, confirmando que agora é a terceira força do continente.

O garoto João Victor Marcari Oliva, de 19 anos, primogênito de Hortência, terminou em sétimo no conjunto com Xamã dos Pinhais. O filho da Rainha do Basquete conseguiu um resultado expressivo de 73,275% na apresentação artística desta terça-feira, quando foram definidas as medalhas.

Ele, entretanto, não foi o melhor brasileiro da final. Esse posto é de Leandro da Silva, que, com Di Caprio, recebeu 73,300% dos avaliadores e ficou em sexto. Já João Paulo dos Santos (Veleiro do Top) terminou no nono lugar, com 72,950%.

Como comparação, Luiza Almeida, única representante do Brasil em Londres, teve 65,866% na sua apresentação com Pastor na última edição dos Jogos Olímpicos. O resultado do Pan levaria João Victor, Leandro e João Paulo à segunda fase da Olimpíada. Como dono da casa, o Brasil terá equipe completa no Rio.

Em Toronto, o ouro ficou com o único homem da equipe norte-americana: Steffen Peters. Ele foi seguido pela compatriota Laura Graves (prata) e pelos canadenses Chris von Martels (bronze), Belinda Trussel e Brittany Fraser. Esta teve mais de 3% de folga sobre os brasileiros, que, dentre as potências da modalidade, só superaram a norte-americana Kimberly Herslow, que foi oitava.

As competições de hipismo do Pan seguem na sexta-feira, com as disputas do CCE, o conjunto completo de equitação. O Brasil é candidato à medalha por equipes. As provas de salto começam na terça-feira da semana que vem.