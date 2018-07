Filho de Rivaldo é apresentado como novo reforço do Dínamo Bucareste

Filho do pentacampeão mundial Rivaldo, o atacante Rivaldinho foi oficialmente apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Dínamo Bucareste, da Romênia. O jovem jogador de 21 anos de idade assinou contrato com o time até junho de 2020 depois de ter sido aprovado nos exames médicos, na última terça.

Formado pelo Mogi Mirim, clube no qual fez história a jogar ao lado do pai, Rivaldinho chegou a conseguir um feito histórico ao marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, pela Série B do Brasileiro de 2015, quando o consagrado ex-meio-campista também balançou as redes no confronto.

Após defender o Mogi Mirim entre 2014 e 2015, período em que seu pai também foi presidente do clube, o atacante também teve curtíssimas passagens por Boavista, do Rio, e Paysandu, seu último time, no qual atuou em apenas oito partidas por empréstimo.

Rivaldo comemorou a contratação do filho por parte do clube romeno. "Meu filho Rivaldinho, desejo o melhor para você nesta nova etapa da sua vida. Deus está no comando e vai te abençoar no Dínamo Bucaresti", festejou o ex-jogador, por meio de sua página na rede social Instagram.