Filho diz que Samaranch passou mal após jogo de Nadal

O ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional morreu nesta quarta-feira, após uma parada cardíaca em um hospital de Barcelona. No domingo, ele assistiu pela televisão o espanhol Rafael Nadal conquistar o título do Masters 1000 de Montecarlo ao derrotar o compatriota Fernando Verdasco.

Juan Antonio Samaranch Jr. revelou que seu pai começou a passar mal após o jogo. "Estava se sentindo bem. Não havia nada fora do comum. Ele assistiu o jogo de Nadal, ele amava tênis, e depois do jogo ele não estava se sentindo bem, então decidimos trazê-lo [para o hospital] por volta das 6 ou 7 da noite", disse.