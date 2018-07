Filhos de Zidane crescem nas categorias de base no Real Madrid

Gênio dos gramados, capitão da França na conquista da Copa do Mundo de 1998, Zinedine Zidane atualmente é o treinador do Castilla, a equipe B do Real Madrid e certamente será treinador do time principal no futuro, como deseja o presidente do Real, o polêmico Florentino Pérez. Mas ele não é o único da família nas categorias de base do clube merengue. Atualmente, seus quatro filhos - todos nascidos na França - estão em diferentes níveis da 'canteira' madridista. Em quatro categorias diferentes, todos são elogiados pela crítica, que enxerga neles virtudes e similaridades com o futebol do pai, um dos maiores da história.

Ontem, o técnico Carlo Ancelotti, acostumado a lidar com craques como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Benzema, chamou Luca, que vai completar 17 anos em maio e é o segundo filho mais velho do maior jogador da história da França, para treinar com os craques do Real Madrid. Luca é o único dos quatro que resolveu ser goleiro e é o mais elogiado da base do gigante espanhol. Essa não é a primeira vez que ele se junta aos titulares do time merengue para treinamentos.

Com 20 anos, Enzo é o filho mais velho e o único não nascido na cidade de Marselha. Meio-campista no Real Madrid C, já foi treinado pelo pai no Castilla e por Carlo Ancelotti no time principal. Quando José Mourinho era o treinador do clube (hoje o português é o comandante do Chelsea, líder do Campeonato Inglês), convocou Enzo para uma sessão de treinos em setembro de 2011 e o garoto fez um golaço, chamando a atenção de todos no clube.

Também atuando no meio campo, Theo, de 12 anos, está no Infantil B. À medida que foi subindo de categoria, foi sendo adiantado e hoje é um meia ofensivo. Cronistas espanhóis avaliam ser ele o mais parecido com o pai, 'tanto na maneira no caráter como na maneira de se mover no campo'.

Elyaz é o caçula e aos nove anos também é meio-campista - joga no time sub-10 do Real Madrid, a categoria 'dente de leite' no Brasil. Também é elogiado pelos treinadores, principalmente pela forma de enxergar o jogo taticamente, mesmo sendo um garoto.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, nenhum deles usa o sobrenome ou qualquer referência ao pai, para diminuir a pressão e que cresçam de acordo com suas próprias qualidades. Todos são identificados pelo sobrenome da mãe, Veronique Fernández.

É questão de tempo para Zidade ver um de seus filhos vestir a mesma camisa com que conquistou uma enormidade de títulos e fez parte do esquadrão que ficou conhecido como 'Os Galáticos' - além de Zizou, o time tinha nada menos do que o goleiro Casillas, os brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, o português Luis Figo e ainda o britânico David Beckham. Pelo Real, Zidane disputou 225 jogos e marcou 49 gols, além de inúmeras assistências decisivas. Pelo clube, ele conquistou a Liga dos Campeões da Europa 2001-2002, o Mundial de Clubes de 2002, o Campeonato Espanhol de 2002-2003, a Supercopa da Espanha em 2001 e 2003 e Supercopa Europeia em 2002.