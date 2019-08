Filipe Toledo assume liderança do Circuito Mundial de Surfe no Taiti

O Circuito Mundial de Surfe tem um novo líder e ele é brasileiro. Após a disputa da sétima etapa, no Taiti, Filipe Toledo assumiu a ponta do campeonato com 36.600 pontos, à frente do sul-africano Jordy Smith, que tem 35.450. Na terceira posição está o norte-americano Kolohe Andino, com 35.175. Com o vice em Teahupoo, Gabriel Medina subiu para a quarta posição, com 34.695 pontos e forte na briga pelo tricampeonato.

O Tahiti Pro Teahupoo terminou nesta quarta-feira com a vitória de Owen Wright na final sobre Gabriel Medina por 17,07 a 14,93. "O Gabriel sempre é o adversário mais difícil e tentei dar o melhor, acreditando que poderia vencer. Trabalhei duro para essa conquista", comentou o australiano, que ganhou pela primeira vez no local.

"Foi uma boa disputa. A final foi incrível, eu realmente queria vencer mais uma vez aqui. No ano passado nos enfrentamos na final, eu levei a melhor, mas desta vez ele deu o troco. Fico feliz por ele, que é um dos melhores aqui. Me sinto bem e vamos para a próxima etapa, estou animado", comentou Medina.

A próxima parada do Circuito Mundial será no Surf Ranch, a famosa piscina de ondas construída por Kelly Slater. O Freshwater Pro será disputado de 19 a 21 de setembro em Lemoore, na Califórnia, e os brasileiros têm um ótimo retrospecto no local. No ano passado, Medina foi campeão do evento enquanto Filipinho ficou na segunda posição.

Depois dessa oitava etapa, o Circuito Mundial de Surfe passará por Hossegor, na França, Peniche, em Portugal, e Pipeline, no Havaí. Além do título, estão em jogo dez vagas no masculino para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre os brasileiros, no momento Medina e Filipinho estariam classificados, mas Italo Ferreira está bem perto na briga por uma vaga.