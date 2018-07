Filipe Toledo comemora título e liderança no surfe: 'Chegou a minha vez agora'

O brasileiro Filipe Toledo saiu da água nesta quinta-feira com o sentimento de missão cumprida. Ele venceu pelo segundo ano consecutivo a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, e de quebra alcançou a liderança do ranking do Circuito Mundial de Surfe.

"Meu plano era vir para cá e sair no topo. Estou feliz porque conseguir fazer isso", comemorou Filipinho. "Sinto que chegou a minha vez agora. Tudo está fluindo e estou me sentindo bem", prosseguiu o brasileiro.

Nesta quinta-feira, Filipinho precisou passar inicialmente pelo compatriota Gabriel Medina nas quartas de final. Depois levou a melhor sobre o japonês Kanoa Igarashi nas semifinais e na decisão superou o australiano Wade Carmichael para ficar com o título. A última bateria foi a reedição da final da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, quando o brasileiro também derrotou Wade.

"É um sentimento louco. Não podia ser mais especial. Ótimas ondas, uma final contra o Wade Carmichael, que surfou de maneira sólida. É um prazer surfar essa onda de novo e só tenho que agradecer a todos. Todo mundo é sempre receptivo aqui. Obrigado pela torcida", disse Filipinho.

Filipe Toledo roubou a liderança do australiano Julian Wilson, que foi eliminado nas quartas de final. Dos quatro primeiros colocados do ranking do surfe, três são brasileiros. Filipinho lidera com 35.900 pontos contra 31.960 do australiano. Gabriel Medina aparece na terceira colocação, com 25.685, e Ítalo Ferreira é o quarto, com 25.415.