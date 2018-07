Filipe Toledo e Gabriel Medina avançam e se enfrentam nas quartas em Jeffreys Bay

Filipe Toledo e Gabriel Medina se enfrentarão nas quartas de final da etapa da África do Sul do Circuito Mundial de Surfe, que acontece em Jeffreys Bay. Os brasileiros avançaram em suas baterias nesta quarta-feira e agora, na quinta, cairão na água juntos para ver quem irá à próxima fase.

Filipinho despachou outros dois brasileiros durante o dia. Depois da paralisação na terça-feira por conta da presença de tubarões, a competição em Jeffreys Bay correu sem problemas e com boas ondas. O atual vice-líder do ranking duelou inicialmente com Yago Dora e levou a melhor.

Depois, na quarta rodada, quando as baterias foram disputadas com três surfistas, enfrentou Adriano de Souza, o Mineirinho e o havaiano Sebastian Zietz. Filipinho encontrou uma boa onda logo no começo da disputa e conseguiu um 7,73. Depois foi quase perfeito e obteve um 9,50. No total, somou 17,23 e terminou à frente de Zietz (16,13), que também avançou, e Mineirinho (15,23), eliminado.

Medina passou pelo australiano Connor O'Leary na terceira fase. Na quarta, conseguiu duas boas notas antes da metade de sua bateria e pareceu ter se preservado no fim. O japonês Kanoa Igarashi, no entanto, foi quem garantiu o somatório mais alto: 18,04. O brasileiro terminou em segundo, com 16,50, e o norte-americano Griffin Colapinto encontrou uma boa onda apenas nos minutos finais e deixou a competição com um somatório de 9,50.

Quem também está nas quartas é o líder do ranking, o australiano Julian Wilson. Na terceira rodada, ele eliminou o brasileiro Wiggolly Dantas. Na sequência, avançou em primeiro lugar com um somatório de 13,66 e terminou à frente do compatriota Wade Carmichael (13,00) e do português Frederico Morais, 12,90.

As quartas de final devem acontecer nesta quinta-feira. A primeira chamada para a próxima fase, que passa a ser disputada entre dois surfistas novamente, acontecerá às 2h30 (de Brasília). Os brasileiros serão os penúltimos a cair na água.

Confira os confrontos das quartas de final em Jeffreys Bay:

1 - Conner Coffin (EUA) x Wade Carmichael (AUS)

2 - Julian Wilson (AUS) x Jordy Smith (AFS)

3 - Filipe Toledo (BRA) x Gabriel Medina (BRA)

4 - Sebastian Zietz (HAV) x Kanoa Igarashi (JAP)