Filipe Toledo e Ítalo Ferreira avançam à terceira fase da etapa de Bali do surfe

Os brasileiros Filipe Toledo e Ítalo Ferreira conseguiram passar pela repescagem e avançaram para a terceira fase da etapa de Bali do Circuito Mundial de Surfe. Já Miguel Pupo não teve a mesma sorte e se despediu da competição.

Adriano de Souza disputou a bateria de estreia na competição, que havia sido adiada, e passou direto para a terceira fase. O trio se junta a Gabriel Medina e Willian Cardoso, que também estão classificados. Ian Gouveia, Jesse Mendes, Michael Rodrigues, Yago Dora e Tomas Hermes aguardam pelas melhores condições do mar para disputar a repescagem. A próxima chamada acontecerá às 19h15 (de Brasília) desta segunda-feira, 6h15 na Indonésia.

Filipinho foi o principal destaque do dia. A dois minutos do final de sua bateria, ele conseguiu acertar um aéreo reverse e garantiu o passaporte para a terceira fase. O brasileiro deixou para trás o local Oney Anwar e avançou com o placar de 12,77 a 11,00. Na sequência, Ítalo Ferreira desbancou o havaiano Barron Mamiya. A classificação veio com um tubo. No final, somou 11,84, apenas 0,70 a frente do adversário.

Miguel Pupo perdeu para o australiano Adrian Buchan em uma bateria com as ondas já mais fracas. A decisão veio no final, após os dois surfistas pegarem ondas em sequência já com o cronômetro perto de zerar. O australiano garantiu um somatório de 9,90 contra 8,76 do brasileiro.

O líder da classificação geral é o australiano Julian Wilson, com 19.415 pontos. Na sequência aparecem três brasileiros: Filipe Toledo, com 18.075, Ítalo Ferreira, com 14.995, e Gabriel Medina, com 14.160.