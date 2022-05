Filipinho e Italo avançam às oitavas de final na etapa de Margaret River do Mundial de surfe

O Brasil terá seis representantes nas oitavas de final da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de surfe, na Austrália. Filipe Toledo, líder da temporada, e Italo Ferreira lideram a "Brazilian Storm", que tem ainda os irmãos Samuel e Miguel Pupo, Caio Ibelli e Jadson André na reta final da disputa australiana.

Nesta terça-feira, Filipinho superou o local Ryan Callinan por 11,40 a 9,83. Nas oitavas, ele vai enfrentar o americano Nat Young. Campeão olímpico e mundial, Italo Ferreira fez um duelo nacional com João Chumbinho e levou a melhor, por 13,53 a 12,84. Mas o revés não custou a Chumbinho apenas a eliminação na etapa.

O resultado também causa ao brasileiro a queda na temporada. Isso porque esta quinta etapa do campeonato é usada como corte na atual temporada para definir quem serão os surfistas que vão seguir na elite até o fim de 2022. E somente os 22 melhores do ranking vão seguir na disputa.

Com a queda, Chumbinho não conseguirá ficar nesta restrita lista, assim como Deivid Silva, outro surfista nacional que não conseguiu alcançar as oitavas em Margaret River. Os demais cortados são os locais Morgan Cibilic e Ryan Callinan, os havaianos Imaikalani deVault e Ezekiel Lau, o americano Conner Coffin, o italiano Leonardo Fioravanti, o português Frederico Morais e o peruano Lucca Mesinas. Estes 10 surfistas terão que disputar agora o Challenger Series para tentar a vaga novamente na elite do surfe em 2023.

Após eliminar Chumbinho, Italo vai encarar outro compatriota. Nas oitavas, seu adversário será Miguel Pupo, que despachou o veterano local Owen Wright por 11,50 a 8,93. Samuel Pupo, por sua vez, vai duelar com o sul-africano Matthew McGillivray, após vencer o local Connor O'Leary por 11,73 a 10,84.

Com esse 4,23, Filipe Toledo dificulta ainda mais a vida do seu adversário Ryan Callinan, que está precisando de 6,41 para vencer. https://t.co/hRoBt09QSY + @globoplay#MargaretRiverPro #WSLBrasil pic.twitter.com/DfOG7oYm5s — WSL Brasil (@WSLBrasil) May 3, 2022

Jadson André fez ainda mais bonito nesta terça. Eliminou ninguém menos que o americano Kelly Slater por 12,60 a 9,24. Nas oitavas, enfrentará o local Ethan Ewing. E Caio Ibelli ganhou do português Frederico Morais por 15,00 a 8,50.

Os demais confrontos das oitavas de final terão John John Florence x Kolohe Andino, Callum Robson x Griffin Colapinto e Jack Robinson x Barron Mamiya.