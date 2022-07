Italo avança às quartas e Filipe Toledo é eliminado em Jeffreys Bay, no Circuito Mundial de Surfe

Líder do Circuito Mundial de surfe e forte candidato ao título da temporada, Filipe Toledo se despediu da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, nesta quinta-feira. O surfista foi eliminado nas oitavas de final, enquanto o compatriota Italo Ferreira cresceu nas poderosas direitas da praia africana e avançou às quartas de final.

Vindo de título na etapa do Rio de Janeiro, no fim do mês passado, Filipinho liderava a bateria contra o compatriota Yago Dora até que levou a virada a cinco minutos do fim. Dora levou a melhor por 15,17 a 12,83. Apesar da queda, o líder do campeonato já está garantido na grande final, a ser disputada em Trestles, na Califórnia. Dora, por sua vez, não tem mais chances de alcançar a etapa decisiva da temporada.

Leia Também Por dentro da ascensão de 40 anos do Brasil ao domínio global do surfe

Italo, por sua vez, obteve uma das melhores performances da etapa até agora. Ele superou o americano Nat Young por 17,64 a 14,74, extraindo boas notas de cada direita de Jeffreys Bay, praia conhecida pela velocidade das ondas nesta direção. Terceiro colocado da temporada, o campeão olímpico vai enfrentar nas quartas o japonês Kanoa Igarashi.

O surfista do Japão avançou ao superar o brasileiro Caio Ibelli por 16,26 a 11,77. Já Miguel Pupo foi derrotado pelo australiano Connor O'Leary por um apertado placar de 12,77 a 11,97. O'Leary será o rival de Yago Dora nas quartas de final.

Outro brasileiro a avançar foi Samuel Pupo, que eliminou o australiano Callum Robson, uma das surpresas da temporada, por 16,94 a 11,00. Seu adversário nas quartas será o australiano Jack Robinson, que despachou a lenda americana Kelly Slater por 15,77 a 12,87.