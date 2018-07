Filipinho avança, mas Brasil perde 3 representantes na etapa da França do surfe

O Brasil perdeu três representantes na briga pelo título da nona etapa do Circuito Mundial de Surfe, realizada em Hossegor, na França. Enquanto Filipe Toledo e Alejo Muniz se juntam aos outros cinco representantes do País na terceira fase, Wiggolly Dantas, Jadson Andre e Alex Ribeiro se despediram da competição.

Mesmo preocupado com o nascimento do primeiro filho, Filipinho conseguiu se manter focado para eliminar o compatriota Alex Ribeiro, somando 15,67 contra 7,60, com um surfe bem progressivo e apostando em seus aéreos.

"Este ano estava um pouco menor, mas perfeito. Eu estava super nervoso. Depois do 8,67, senti que tudo estava dando certo. Tem tantas coisas acontecendo... Estou muito feliz por passar a bateria. Vou ser pai agora, pode nascer a qualquer momento e eu estou bem animado. Tenho me mantido relaxado, confortável e rezando bastante. As coisas que aconteceram só me deixaram mais forte", disse o brasileiro à Liga Mundial de Surfe, responsável pela organização do circuito.

Mostrando estar recuperado da lesão no joelho que o tirou das primeiras etapas da temporada, Alejo Muniz também obteve um ótimo resultado ao eliminar Michel Bourez com uma nota 6,00 na última onda da bateria, vencida por 12,00 contra 11,33.

Wiggolly Dantas e Jadson Andre não conseguiram passar por Conner Coffin e Kanoa Igarashi, respectivamente, e se despediram da disputa. Quem também ficou pelo caminho foi multicampeão Kelly Slater, eliminado pelo italiano Leonardo Fioravanti, atual líder do QS, divisão de acesso do surfe.

Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Italo Ferreira avançaram direto para a terceira fase ao vencerem suas baterias de estreia e não precisaram competir nesta sexta-feira.

Confira todos os resultados da segunda rodada da etapa francesa:

Matt Wilkinson (AUS) 14,56 x 14,33 Joan Duru (FRA)

Jordy Smith (AFS) 11,83 x 12,26 Ryan Callinan (AUS)

Kelly Slater (EUA) 10,16 x 13,26 Leonardo Fioravanti (ITA)

Joel Parkinson (AUS) 10,74 x 11,50 Matt Banting (AUS)

Julian Wilson (AUS) 13,27 x 9.43 Jeremy Flores (FRA)

Filipe Toledo (BRA) 15,67 x 7,60 Alex Ribeiro (BRA)

Michel Bourez (TAH) 11,33 x 11,50 Alejo Muniz (BRA)

Josh Kerr (AUS) 9,30 x 12,36 Jack Freestone (AUS)

Sebastian Zietz (HAV) 12,60 x 11,34 Adam Melling (AUS)

Wiggolly Dantas (BRA) 12,60 x 16,33 Conner Coffin (EUA)

Stuart Kennedy (AUS) 12,00 x 10,50 Dusty Payne (HAV)

Kanoa Igarashi (EUA) 12,43 x 9,17 Jadson Andre (BRA)