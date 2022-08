Filipinho cai na repescagem no Taiti e pode perder liderança do Mundial de Surfe

O brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, somou seu pior resultado na atual edição do Circuito Mundial de Surfe na etapa de Teahupo'o, que está sendo disputada no Taiti. Depois de cair na primeira bateria, o líder da temporada também foi superado na repescagem, terminando no 17° lugar e sob risco de perder a lycra amarela (do primeiro colocado) para o australiano Jack Robinson.

Faltando apenas uma etapa para a decisão do Circuito Mundial de 2022, Filipinho terá de torcer para Jack Robinson não chegar à decisão em Teahupo'o para manter a liderança do ranking mundial.

O campeão vai sair entre os dias 8 e 16 de setembro, no WSL finals, em Trestles, nos Estados Unidos, e o brasileiro precisa reagir para não perder o favoritismo após dominar a temporada e, com queda de rendimento nesta reta final, deixar escapar enorme vantagem que teve na pontuação.

A passagem pelo Taiti foi frustrante para o surfista brasileiro. E terminou com mais um resultado decepcionante na repescagem. Depois de somente 1,87 ponto em bateria com o americano Kelly Slater (fez 16 pontos) e Nathan Hedge (8,67), ele teve o australiano novamente pela frente e voltou a perder. Apesar de diferença baixa, Filipinho não conseguiu passar por Hedge, perdendo por 15,76 a 14,83 e dando adeus à disputa. A batalha por ondas na repescagem foi grande, mas o brasileiro acabou eliminado, deixando a possibilidade de levar o título inédito sob risco.

Em duelo brasileiro da repescagem, Jadson André levou a melhor sobre o campeão olímpico Ítalo Ferreira, quarto colocado no ranking mundial, avançando com 17,00 contra 16,60.