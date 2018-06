Filipinho dedica título da etapa do Rio a filho recém-nascido

O surfista Filipe Toledo dedicou o título da etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial ao filho recém-nascido Koa. A nova conquista veio com grande performance nas ondas da praia da Barrinha, em Saquarema, nesta sexta-feira, quando Filipinho venceu a etapa brasileira pela segunda vez em sua carreira.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso que é Saquarema, com altas ondas aqui na Barrinha e em Itaúna também, foi um campeonato incrível", comemorou Filipinho. "Esse troféu É para o meu filhote Koa que nasceu há poucas semanas e está aqui com a gente", declarou o brasileiro, emocionado. Segundo filho do surfista, Koa nasceu no dia 9 de maio, nos Estados Unidos.

No embalo da conquista, o surfista agradeceu o apoio da torcida brasileira. "Quero agradecer todo mundo que mora aqui em Saquarema e nesta região do Rio de Janeiro, todos os locais daqui, obrigado de coração porque vocês fizeram uma festa incrível. Vocês têm uma onda alucinante aqui na frente da casa de vocês, valorizem isso e obrigado a todo mundo."

A conquista desta sexta colocou Filipinho na vice-liderança do ranking com 18.075 pontos, atrás apenas do australiano Julian Wilson, o primeiro colocado do campeonato, com 19.415 pontos. O brasileiro é seguido por dois compatriotas, com Italo Ferreira na terceira posição, com 14.995 pontos, e Gabriel Medina em quarto lugar, com 14.160. Michael Rodrigues é outro brasileiro entre os dez melhores, na sétima posição, com 11.575.