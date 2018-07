Eliminado, Filipinho se afasta do topo do Mundial de Surfe

Terceiro colocado no ranking mundial, o brasileiro Filipe Toledo foi eliminado precocemente da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo disputado em Hossegor, e agora verá os rivais abrirem uma distância na ponta. O brasileiro acabou perdendo na 2ª fase, que é uma repescagem, para o francês Maxime Huscenot por 6,10 a 5,90, uma pontuação baixíssima para os padrões da elite do surfe.

Filipinho está com 39.700 pontos no ranking, atrás apenas de Mick Fanning e Adriano de Souza. Só que ele vai computar somente 500 pontos e, mesmo que os rivais caiam na terceira fase, vão acumular mais 1.750 pontos. Ou seja, o garoto de Ubatuba perdeu uma boa chance de colocar fogo na disputa pelo título da temporada.

Quem também foi eliminado na repescagem foi Miguel Pupo, que vem tendo um ano com muitos altos e baixos. Ele perdeu para Jadson André e continuará no limite para se manter na primeira divisão no próximo ano. Na bateria entre brasileiros, ambos somaram 9,20 pontos, mas Jadson levou a melhor no desempate.

Outros brasileiros que já deram adeus à nona etapa da temporada foram Alejo Muniz, que se machucou gravemente e nem entrou na sua bateria contra Italo Ferreira, Caio Ibelli e Wiggolly Dantas. Na próxima fase, que é eliminatória, Ferreira vai enfrentar Keanu Asing, Adriano de Souza encara seu compatriota Tomas Hermes, e Gabriel Medina pega o veterano CJ Hobgood.