Filipinho vence atual campeão de Margaret River e encara Mineirinho nas quartas

As quartas de final da etapa de Margaret River, do Circuito Mundial de Surfe, terão um confronto brasileiro. Filipe Toledo, o Filipinho, vai enfrentar Adriano de Souza, o Mineirinho, numa das baterias que valem vaga na semifinal da segunda etapa da temporada 2017. A próxima chamada está marcada para as 19h45 desta noite de domingo (no horário de Brasília).

Para definir o duelo nacional, Filipinho precisou vencer neste domingo o havaiano Sebastian Zietz, atual campeão desta etapa australiana, por 15,43 a 14,33. "Hoje pude usar uma prancha menor, mais solta, e isso me deixou mais confiante e confortável para agredir mais as ondas. Quando vai chegando as fases finais não tem muito o que perder, a vontade é sempre estar passando, ganhando, está dando tudo certo", comentou o brasileiro.

A vitória na repescagem garantiu Filipinho nas quartas de final. Mineirinho já estava assegurado nesta fase por ter vencido na quarta fase. Será o segundo totalmente brasileiro na etapa de Margaret River. Na primeira fase, Gabriel Medina, Jessé Mendes e Wiggolly Dantas se enfrentaram, com vitória de Mendes, convidado da organização. Medina e Wiggolly foram eliminados na sequência.

Em outros confrontos da repescagem deste domingo, o australiano Jack Freestone bateu o norte-americano Conner Coffin, enquanto o polinésio Michel Bourez superou o australiano Julian Wilson. Jordy Smith, da África do Sul, despachou o francês Jeremy Flores.

Nas quartas de final, Freestone terá pela frente o australiano Owen Wright, embalado pela vitória em Gold Coast, primeira etapa do ano. Bourez terá tarefa ainda mais difícil pela frente. Ele vai cruzar com o havaiano John John Florence, atual campeão mundial. E Jordy Smith vai encarar o norte-americano Kolohe Andino.