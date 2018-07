Filipinho vence e esquenta a briga pelo título mundial de surfe

Numa final brasileira na 10ª etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Peniche, Filipe Toledo levou a melhor e colocou fogo na briga pelo título da temporada. Foi o terceiro evento no ano que o paulista de Ubatuba ganhou. "Não tenho palavrar para descrever. Estou muito feliz, é inacreditável. Tive muita dor nas costas, mas me superei e agora estou na briga pelo título mundial", disse.

Filipinho ganhou na decisão de Italo Ferreira, que havia eliminado Gabriel Medina nas quartas de final. "Quando estou numa final, dou o máximo, e ainda por cima consegui uma nota dez", continuou o atleta, que saltou para a vice-liderança do ranking, atrás apenas do australiano Mick Fanning. Antes da premiação, o garoto deu um abraço forte no pai Ricardinho, ex-surfista profissional, que estava bastante emocionado.

Após a disputa da etapa portuguesa, a briga pelo título mundial ficou embolada, com seis surfistas no páreo, sendo três brasileiros indo para o Havaí, no último evento do ano, com chances de conquistar o troféu. Fanning lidera, seguido por Filipinho e Adriano de Souza. A diferença de pontos entre eles é irrisória. Um pouco atrás, em quarto, vem Gabriel Medina, que precisa ser melhor que os três no Havaí e chegar no mínimo à semifinal.

Já mais distantes, mas ainda matematicamente com chances, estão Owen Wright e Julian Wilson, sendo que para o último apenas a vitória em Pipeline interessa, mas contando ainda com tropeços dos adversários até a terceira fase pelo menos. Já Italo Ferreira, apesar de estar em sexto no campeonato, não tem mais chances porque tem um descarte alto. A última etapa está marcada para o Havaí, de 8 a 20 de dezembro.

RANKING

1º Mick Fanning - 49.900 pontos

2º Filipe Toledo - 49.700 pontos

3º Adriano de Souza - 49.450 pontos

4º Gabriel Medina - 45.350 pontos

5º Owen Wright - 43.600 pontos

6º Italo Ferreira - 41.600 pontos

7º Julian Wilson - 41.450 pontos