Filme sobre Gabriel Medina estreia no dia 31 na plataforma Globoplay

A trajetória do surfista Gabriel Medina vai virar filme. A plataforma digital de streaming Globoplay, desenvolvida pelo Grupo Globo, vai exibir a partir do dia 31 de janeiro o documentário “Gabriel Medina”. Produzido pelo canal OFF, o projeto reúne imagens inéditas e que não foram ao ar no programa Mundo Medina, que teve sete temporadas exibidas entre 2013 e 2019.

A equipe responsável pelo projeto teve acesso a todos os vídeos feitos pelo celular do bicampeão mundial de surfe, além de imagens antigas em VHS. O documentário, roteirizado por Lucas Paraizo e dirigido por Henrique Daniel, terá depoimentos de familiares, amigos e grandes nomes do esporte mundial. Um dos destaques é o jogador Neymar, estrela do Paris Saint-Germain e amigo pessoal do surfista.

Com dois títulos mundiais, em 2014 e 2018, Medina é um dos principais nomes da chamada Brazilian Storm (Tempestade Brasileira). A expressão foi criada para designar a geração de atletas talentosos que estão na disputa do Circuito Mundial da WSL (Liga Mundial de Surfe). O bom momento dos competidores nacionais começou a chamar a atenção há alguns anos e se consolida a cada temporada. No ano passado, Italo Ferreira foi campeão mundial.

Como modalidade, o surfe tem crescido no Brasil, seja na conquista de títulos, na formação de atletas e na atração de novas marcas. A “cereja no bolo” será a estreia do surfe no programa olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2020. Medina e Italo Ferreira estão classificados para a Olimpíada.