Fim caótico

A falência de todos os segmentos responsáveis por aquilo que se convencionou chamar de espetáculo esportivo é notória. E nada, absolutamente nada, acontece para trazê-lo de volta à civilização.

No momento em que o mundo se voltou para o Brasil, para conhecer a definição dos grupos da Copa do Mundo, as arquibancadas brasileiras deram mais um espetáculo de realidade, da barbárie que tem sido a norma por aqui, seja no campo ou nos gabinetes dos cartolas.

Não havia segurança na cidade de Joinville para um evento tão importante, no lugar dela apenas câmeras de televisão e homens das cavernas brigando pela sobrevivência. Não sabemos lidar com esse negócio chamado futebol. Uma partida tão importante, sabidamente delicada por envolver classificação à Libertadores e queda de divisão, foi substituída por linchamentos na arquibancada. É a prova definitiva do caos, da nossa derrota.

Infelizmente o futebol brasileiro precisa de uma intervenção, ou reinvenção, de uma atenção maior do estado, que também não tem sido confiável, é verdade. Talvez a presidenta Dilma Rousseff, por estar completamente alheia a esse mundo, consiga se sensibilizar e nos ofereça uma esperança. Pois não espere nada de Marins e afins, nem dos cartolas dos clubes. A maioria não foi capaz de entender nem as propostas do Bom Senso FC.

A ironia, ou talvez, a nossa oportunidade de mudança, é como o planeta vai olhar para essa tragédia dois dias após o sorteio da Copa do Mundo.

Afinal, o que é o futebol, um espetáculo esportivo ou uma feira de negócios? No nosso caso, nem uma coisa nem outra. É o caos.

O sorteio dos grupos da Copa e a definição dos confrontos, horários e deslocamentos, além do conhecimento das condições climáticas, deixam a impressão de que o lado comercial é sempre mais importante que o técnico, seja no Mundial ou no Campeonato Brasileiro.

Se houvesse equilíbrio, ninguém precisaria demonizar a relação entre o espetáculo e o negócio. O problema é a falta dele.

Continuamos produzindo os artistas e reclamando deles quando fazem a opção por melhores condições de vida e de trabalho.

O Mundial, pelo menos dentro de campo, promete ser muito bom, apesar de suas peculiaridades como as distâncias entre as sedes e as diferenças climáticas. Do portão para fora, porém, não existe garantia de como será tratado pelo povo que, justamente, resolver transformá-lo no palco de suas reivindicações.

Precisamos reinventar muitas coisas por aqui, o futebol entre elas. Desde os anos 1970, com o encurtamento das distâncias pelo satélite e a difusão infinita das partidas, o negócio vem produzindo vítimas esportivas dentro de campo, como as seleções de Itália e Uruguai, que se enfrentarão no dia 24 de junho, às 13 horas, na Arena das Dunas, em Natal.

O nosso campeonato, encerrado ontem com essa tragédia em Joinville, é um bom exemplo da confusão mental de cartolas e autoridades do esporte. Um evento que deveria ser grande todos os dias, trabalha para reforçar essa ideia bem brasileira de que o acaso joga mais que o planejamento.

Nesse cenário caótico surgiu o movimento Bom Senso FC, criado a partir do campo de jogo e insistentemente golpeado pela cartolagem que pretende manter tudo como está. Não é à toa que o governo federal busca uma aproximação com o movimento, como disse ao Estado o ministro Aldo Rebelo.

É cada vez maior a chance de o Mundial passar sem proporcionar nenhum legado esportivo ao País. Talvez os novos estádios representem um ponto de partida, mas sem novas lideranças e vontade política de mudar, tudo ficará como está. Pior é impossível.