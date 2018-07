Fim da linha para o Chelsea

A primeira vitória do espanhol Rafa Benítez no comando do Chelsea teve um gosto amargo. O time ganhou fácil do Nordsjaelland em casa por 6 a 1, mas a vitória da Juventus sobre o Shakhtar Donetsk na Ucrânia por 1 a 0 o eliminou da competição logo na primeira fase. Agora o detentor do título vai se concentra no Mundial (estreará dia 13 em Yokohama) e em se recuperar no Campeonato Inglês - ocupa o terceiro lugar, a dez pontos do líder Manchester United.

O Chelsea chegou à última rodada precisando torcer por uma derrota da Juve para se classificar, já que a vitória sobre o pior dos 32 times que disputaram a fase de grupos era dada como certa. Mas seu azar é que o time italiano está em ascensão, jogando bem, e ganhou com méritos para avançar em primeiro lugar na chave - o Shakhtar passou em segundo.

Rafa Benítez mudou o esquema do time e trocou Oscar pelo atacante Moses. Antes de começar o festival de gols seu time levou um susto quando o árbitro marcou pênalti num lance em que a bola tocou na mão de Cahill. Mas Cech adivinhou o canto e fez a defesa. Pouco depois foi o Chelsea que perdeu um pênalti: Hazard chutou fraco e o goleiro espalmou.

Ainda antes do fim do primeiro tempo o árbitro deu mais um pênalti para o Chelsea. Desta vez quem bateu foi David Luiz, e colocou a bola na rede.

Daí para a frente não houve mais sustos. Torres (2), Cahill, Mata e Oscar (que entrou quando o jogo estava 5 a 1) completaram o placar.

Foi o quarto jogo do treinador espanhol à frente do time. Ele vinha de dois empates sem gols e de uma derrota por 3 a 1 diante no West Ham.

Com o terceiro lugar na chave o Chelsea "caiu" para a Liga Europa, e disputará a competição a partir da próxima fase.

Drama. No Camp Nou, com um time cheio de reservas - Puyol foi o único titular que começou jogando -, o Barcelona ficou no empate sem gols com o Benfica. O resultado ajudou o Celtic, que derrotou o Spartak Moscou por 2 a 1 em Glasgow e ficou com a segunda vaga do grupo.

A torcida do Barça deixou o Camp Nou apreensiva. Messi, que tinha entrado aos 13 minutos do segundo tempo, trombou com o goleiro Artur aos 40 e deixou o campo de maca reclamando de dor no joelho esquerdo. Havia a suspeita de que fosse uma lesão séria.

A terceira vaga que estava em jogo ontem ficou com o Galatasaray, que ganhou de virada do Braga em Portugal por 2 a 1.

O sorteio dos confrontos das oitavas de final será realizado dia 20 em Nyon (Suíça), na sede da Uefa. Os times que terminaram em primeiro lugar enfrentarão um segundo colocado, e terão a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase.

As rodadas da próxima fase serão disputadas nos dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro.