A seleção viveu ontem o fim de feira dela no Mundial do qual é anfitriã. Na apresentação derradeira, antes de recolher a barraca e ir pra outra freguesia, deixou pro torcedor rastro de deterioração, decomposição, produto vencido. Os 3 a 0 para o Holanda, no estádio Mané Garrincha, eram bola cantada e se revelaram consequência natural do estrago feito pela Alemanha, em BH.

Os 7 a 1 não se limitaram à terça-feira. Tiveram desdobramentos durante a semana e, em geral, desastrosos. Primeiro, com a cartinha da anônima "dona Lúcia", lida por Parreira, em coletiva no dia seguinte, a debulhar-se em elogios à comissão técnica. Depois, com a entrevista de Neymar, na quinta, numa tentativa de emocionar o público e aplacar a decepção nacional.

Na sexta-feira, com o vídeo, vazado pela Fifa, em que Felipão comenta, em voz baixa e com supostos observadores, que o Brasil poderia ter feito quatro gols na Alemanha, tal o equilíbrio do jogo! Como se alguém fosse acreditar no flagra da transmissão oficial, feito em vários ângulos e editado.

O descontrole que inebriou a delegação, após o maior vexame em 100 anos da amarelinha, estendeu os efeitos para a disputa do terceiro lugar. A seleção entrou em campo com muitas alterações, embora o treinador tivesse dito, na véspera, que seriam "uma ou duas" (para enganar Van Gaal?).

As mudanças só expuseram a fragilidade do grupo. Em 15 minutos, os holandeses abriram 2 a 0, perceberam a fragilidade do adversário e tiraram o pé, à espera de chance para o bote. Oportunidade que veio quase no fim do jogo, com o terceiro gol. A arbitragem falhou nos lances dos primeiros gols? Sim. Mas o Brasil, no todo, errou muito mais do que qualquer juiz trapalhão.

Outro tropeço indefensável. Mesmo com o esforço de Felipão, na sala de conferências, para adaptar a realidade. O Brasil viveu numa redoma, neste Mundial, e os cinco primeiros resultados enganaram, iludiram, turvaram a mente dos responsáveis, da torcida e de parte da mídia. O choque veio diante de alemães e holandeses.

Felipão merece respeito e tem o meu. Em diversas ocasiões, referendei as escolhas dele, em várias discordei, e as expus aqui. Não seria fariseu de negar. E, por achar que deve preservar a biografia, considero que o melhor é sair de cena. Deu a pista ao revelar que entregou o cargo.

Dúvida cruel. Complicado escolher entre Alemanha e Argentina. Os alemães merecem o título, em nome do futebol eficiente e bonito que praticam há alguns anos. Os argentinos, pelo fato de terem o genial Messi.