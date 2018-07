Fim de linha

A esta hora, torcedores do Flamengo e do Botafogo estão a esfregar as mãos de satisfação, porque ao menos um de velhos desafetos, entre Vasco e Fluminense, estará com o bilhete de ida para Segunda Divisão devidamente emitido e carimbado. Se ambos não afundarem juntos, o que não parece hipótese improvável.

Nada contra a postura de rubro-negros e botafoguenses. Em Santa Catarina, o Criciúma conta com a corrente pra trás de seguidores de Chapecoense e Figueirense, promovidos para a elite, e de Avaí, ávidos pelo clássico na Segundona. No Paraná, haverá festa de paranistas e atleticanos se o Coritiba tomar o rumo do limbo como em 2009. Não estão nem aí para reflexos negativos.

E eles virão. Sobretudo se despencarem dois cariocas. Vasco e Flu têm importância para o futebol brasileiro, por história, torcida, audiência de televisão, quotas de patrocínio. O Rio é mercado fundamental para a saúde financeira do futebol no País. Por mais que fãs de times de outros centros possam sentir-se diminuídos por isso, não há como contestar tal constatação. A Série B não ganha tanto com dois concorrentes ilustres e a Série A perde muito.

Claro que não se pode, a partir dessa perspectiva, imaginar tramoias de bastidores de última hora, favorecimento a um ou outro carioca. Muito menos cogitar de virada de mesa. Artifício tão medonho não tem clima para entrar em ação atualmente, apesar de funcionar em tempos idos. O Fluminense sentiu duas vezes os benefícios do casuísmo. Agora quem descer que se vire para retornar por méritos no campo.

O que não impede lamentar o destino de um deles, no panorama menos trágico, ou dos dois, numa tormenta fenomenal. Ambos fora do caminho de Fla e Bota alegra, no primeiro momento, e preocupa em seguida, porque enfraquece a concorrência no plano local, no quintal de casa (Rio), e no regional, se incluirmos São Paulo, que ganha com o resgate do Palmeiras. Tendência de estádios mais vazios.

Tem o reverso da medalha. Vasco e Fluminense procuraram a desgraça. Ao longo do ano acumularam problemas e bobagens, dentro e fora dos gramados. O Vasco enfrenta penúria de dar dó, e não é de agora. O ex-mandachuva, aquele dos suspensórios, dos charutos e de empáfia ímpar, minou as estruturas. A gestão Roberto Dinamite pegou a rebarba, sofreu um descenso e até hoje não encontrou rumo certo.

A confusão se refletiu no elenco. Como? Na qualidade menor, na ansiedade maior, nas cobranças dos torcedores, na constante troca de comando. O Vasco está perdidinho da Silva. A salvação virá por milagre. E ai se alguém tiver a cara de pau de vir a clube falar em planejamento!

O Flu seguiu roteiro semelhante ao do coirmão desventurado. Ou com papelão ainda pior. Inconcebível que vá do título em 2012, com a manutenção do elenco vencedor, para a lama na temporada seguinte. O grupo esfarinhou-se, perdeu identidade e sofreu com baixas, como as do aposentado Deco, dos transferidos Thiago Neves e Wellington Nem e do sempre contundido Fred.

Além disso, se perdeu na desafinação entre a diretoria e o parceiro/mantenedor. As dissensões se agravaram na hora de contratar e manter ou demitir técnicos. A demora em torno do destino de Luxemburgo corroeu todo mundo. Não dá pra dizer que eventual incursão foi obra do azar. Será incompetência mesmo.

Tabela nova. E a Fifa mudou horários de 7 jogos da primeira fase da Copa. Oficialmente, foi para desgastar menos os jogadores por causa de calor. Mas há evidente atenção a pedidos feitos por emissoras de tevê.