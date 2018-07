Fim de namoro

Pois a seleção não acertou nenhuma das cobranças contra o Paraguai e foi desembarcada da Copa América com três empates e uma vitória! Inacreditável! Não tenho memória fantástica nem fui ao Google. Mesmo assim, com pequeno risco de erro, dá para afirmar que jamais o Brasil com o time principal ficou nessa secura numa decisão por pênaltis. O festival de balões no ar foi para bestificar.

Gostaria de encontrar atenuante para assimilar o golpe da pontaria descalibrada de Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred. Mas não acho. Pensei na areia excessiva espalhada pelo gramado e quase movediça na marca da cal. Só que ela deveria ter servido de entrave também para os rivais, que erraram uma vez e acertaram outras duas.

Não há desculpa, não dá para falar sequer em inexperiência. Não há nenhum garoto no quarteto que mandou a vaga para as nuvens. A sequência improdutiva nas penalidades se mostra tão ou mais preocupante que o domínio inútil em 120 minutos de bola a rolar sem gol. Uma situação como essa não pode resultar em índice zero de aproveitamento.

Jovens, veteranos, comissão técnica, assessores - enfim, todos os que integraram a comitiva do Brasil na competição devem estar a perguntar-se o que houve em La Plata. Interrogação maior fica para Mano Menezes, com enorme trabalho para concluir em casa. A Copa América longa, chata e desgastante, como escrevi aqui algumas vezes, precisa servir como marco no caminho para 2014. Sem cair em papo de autoajuda fácil, o desastre na Argentina, quem sabe?, não seja a descoberta para o sucesso no Mundial.

Vai depender da autocrítica de Mano. A começar por ele mesmo. Faltou alguém? Haveria lugar para Marcelo na lateral-esquerda? Para Hernanes no meio-campo? Existe opção para criação no meio-campo, se Ganso emperrar? Continua a busca por um goleador? Existe esse homem? O ritmo do time é o ideal? Os 16 gols em 12 jogos da equipe sob seu comando não são sinal de anemia ofensiva?

Assunto para Mano é o que vai sobrar dessas quatro semanas de convivência com o grupo que prepara para ser anfitrião, de preferência vencedor, no Mundial brasileiro. Tem de colocar o dedo na ferida e curá-la. Caso contrário, não se sustenta até a festa, por mais que conte com promessa de estabilidade. Quem é do futebol sabe que jamais se deve confiar totalmente em palavra de cartola.

Escrevi que não atiraria pedras, mesmo se a eliminação viesse com desempenho ruim. Espinafrar seria tarefa cômoda, pois isso espera o torcedor quando o time fracassa. Prefiro bancar que não é desastre cair na Copa América, apesar do constrangimento dos pênaltis errados.

Por ironia, foi a melhor apresentação do Brasil no torneio. Não quero dizer excelente, que esse nível não alcançou em momento algum. Houve evolução, entrega e surgiram chances de gol, como se espera e é obrigação. A seleção não foi molenga nem presunçosa. Só que lhe falta ainda a centelha vencedora.

Nesta hora nem sempre se faz balanço neutro, mas vamos lá, numa olhada para os que mais atuaram. Júlio César continuará no gol e tem crédito, mesmo com falhas. Maicon e Daniel Alves permanecem na direita, até por ausência de alternativas. Thiago Silva e Lúcio vacilaram e André Santos oscila. Lucas Leiva e Ramires tendem a crescer, e carecem de confiança para apresentar-se mais à frente. Ganso teve lampejos de craque; Robinho jogou muito bem ontem, embora seja imprevisível. Neymar sentiu a pressão de ser visto como estrela e decepcionou na Copa América; Pato tem momentos de sumiço; Fred é esforçado; Elano jogou aquém do esperado. Jadson virou incógnita.

A bola está com Mano, que se vê pressionado a passar a limpo essa experiência. Suicídio será fingir que nada de anormal ocorreu. Não pode alisar nem ficar com evasivas. Acabou o período de namoro de crítica e público com o técnico; agora é hora do vai ou racha, pois seleção é cobrança.

Quer saber? Voltemos ao Brasileiro, que a rotina dos clubes é que fala bem ao coração do torcedor. O São Paulo está vivo, o Corinthians lidera, o Palmeiras se ajusta, o Santos ressurge.