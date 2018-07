Fim de semana de clássicos no Brasileirão e retorno do Espanhol

O fim de semana dará chance ao torcedor brasileiro de acompanhar bons eventos e partidas interessantes do Campeonato Brasileiro. Há clássicos e rivalidades em campo, como a de são-paulinos e santistas no Morumbi. O time da Vila não terá Robinho, que se machucou na última partida. Pelo menos não terá oficialmente, já que o caso é tratado com algumas ressalvas e especula-se que o atacante não esteja totalmente descartado. Tudo isso faz parte das estratégias dos treinadores. Do lado do Morumbi, que voltou a jogar bem e já se encontra no G-4, Muricy vai com o que tem de melhor, e Kaká será mais uma vez ovacionado em sua casa. O jogo é domingo, às 16h. Uma vitória do São Paulo, aliada a tropeços de Corinthians e Inter, dá ao time a vice-liderança do Nacional.

Do outro lado da tabela, um gigante paulista se afunda e não encontra o caminho da volta. É o Palmeiras, lanterna da competição. Sem Valdivia, o time encara o Coritiba no Pacaembu mais uma vez atrás de sua primeira vitória sob o comando de Ricardo Gareca. Está difícil quebrar esse jejum. São dez rodadas sem vencer, o que provocou queda livre da equipe até o fundo do poço, onde está agora. O Palmeiras melhora em campo, mas como todos os outros do torneio. Precisa somar pontos. Da mesma forma, o rival deste sábado amarga a zona de rebaixamento. Se ganhar, respira.

O torcedor do Fluminense talvez não tenha time para torcer neste fim de semana. Liderados por Fred, os jogadores ameaçam não entrar em campo contra o Sport devido à crise do clube e às ameças dos torcedores. O atacante já liderava antes mesmo da Copa do Mundo um movimento contra os torcidas organizadas, que vira e mexe querem tirar satisfação com atletas e treinadores. Fred pede para que os clubes sejam mais firmes e expulsem esses caras dos treinos. O Fluminense é 5º colocado no Nacional. Recebe o Sport no Maracanã domingo.

JOGOS DO BRASILEIRÃO

Sábado

Botafogo x Chapecoense - 18h30

Atlético-MG x Internacional - 18h30

Palmeiras x Coritiba - 21h

Domingo

Grêmio x Corinthians - 16h

Fluminense x Sport - 16h

Criciúma x Flamengo - 16h

Vitória x Figueirense - 16h

São Paulo x Santos - 16h

Goiás x Cruzeiro - 18h30

Atlético-PR x Bahia - 18h30

FUTEBOL EUROPEU

A bola também rola na Europa, com destaque para as voltas dos Campeonatos Alemão e Espanhol. Messi e Neymar, que ainda não sabe se joga, são as atrações do Barcelona, mas também há o forte Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, recheado de craques. Na Inglaterra, a segunda rodada já tem um clássico entre o atual campeão e vice do Campeonato Inglês, Manchester City e Liverpool, na segunda-feira, além de jogos com os outros favoritos ao título, Manchester United, Arsenal e Chelsea. Ainda na Europa, destaque para o clássico entre Ajax e PSV pelo Campeonato Holandês. Empatados com 6 pontos na liderança do torneio nacional, as equipes, além de disputar a ponta da tabela, ainda jogam pela honra, já que possuem uma das grandes rivalidades do mundo. todo mundo está de olho nesse novo Porto, que começa a encantar com bons jogadores e um estilo diferente de atuar em relação às temporadas passadas. O exemplo a ser seguido é o Barcelona dos tempos de Pep Guardiola, com toque e posse de bola.

JOGOS DA EUROPA NA TV

Sábado

Chelsea x Leicester - 10h45 - FOX Sports

Everton x Arsenal - 13h20 - ESPN Brasil

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen - 13h25 - ESPN

Sevilla x Valencia - 15h55 - ESPN Brasil

Domingo

Sunderland x Manchester - United - 11h30 - FOX Sports

Ajax x PSV - 11h40 - ESPN Brasil

Boa Vista x Benfica - 15h25 - ESPN

Barcelona x Elche - 15h55 - ESPN Brasil

VÔLEI

A seleção brasileira feminina de vôlei pode ser campeã do Grand Prix. Depois de campanha perfeita na primeira fase da competição, o Brasil estreou na fase decisiva tropeçando na Turquia, mas se recuperou e venceu com autoridade as seleções da China e da Bélgica. No sábado e no domingo, o time de José Roberto Guimarães encara a Rússia e o Japão e, se vencer os dois jogos, conquista o título do torneio. As partida acontecem durante a madrugada, a partir das 3 horas da manhã dos dois dias e possuem transmissão do SporTV e da TV Globo.

BASQUETE

O Brasil segue em fase final de preparação para o Mundial de basquete, que começa no próximo dia 30, na Espanha e neste sábado faz um amistoso contra o Irã. A partida, realizada na Eslovênia, tem transmissão do SporTV e está marcada para 12h15.

FÓRMULA 1

O final de semana também é marcado pela velocidade. A temporada 2014 da Fórmula 1 retorna com a etapa da Bélgica. Felipe Massa continua esperançoso em andar na frente, mas sabe o tamanho da concorrência na pista. As Mercedes, de Hamilton e Rosberg, são os carros a serem batidos em Spa Francorchamps. A TV Globo mostra a corrida domingo a partir das 9h.

CLASSIFICAÇÃO DA F-1

1 - Nico Rosberg - Mercedes - 202 pontos

2 - Lewis Hamilton - Mercedes - 191 pontos

3 - Daniel Ricciardo - Red Bull - 131 pontos

4 - Fernando Alonso - Ferrari - 115 pontos

5 - Valtter Botas - Williams - 95 pontos

9 - Felipe Massa - Williams - 40 pontos

UFC

No mundo das lutas, destaque para o UFC Macau. O evento tem como atração principal o duelo entre Michael Bisping e Cung Le. Os lutadores esquentaram o clima do combate trocando inúmeras provocações durante a semana. O único brasileiro que entrará no ringue no evento é o meio-médio Alberto Mina, que encara o japonês Shinsho Anzai.