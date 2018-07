Fim de semana esportivo tem briga entre torcidas e rebaixamento de cariocas; Sorteio da Copa do Mundo e título do Brasil no Futsal

SÃO PAULO - Pouca festa e muita tristeza, dentro e fora de campo, na última rodada do Brasileirão. Na Arena Joiville, cenas lamentáveis serão lembradas por muito tempo após a briga entre torcedores do Atlético-PR e Vasco da Gama. O jogo que ficou interrompido por mais de uma hora, terminou com vitória do Atlético-PR, por 5x1 e o rebaixamento do Vasco sacramentado.

A cena se repetiu na Arena Fonte Nova, onde o Fluminense, mesmo com a vitória, não fez o suficiente e disputará a segunda divisão em 2014. Por outro lado, Atlético-PR e Botafogo garantiram as últimas vagas para a Libertadores. O time carioca terá a classificação sacramentada caso a Ponte Preta não seja campeã da Sul-Americana, na quarta-feira, na Argentina.

ATLÉTICO-PR X VASCO

Num jogo que ficou paralisado por 1 hora e 17 minutos, por causa de uma violenta briga entre torcedores dos dois clubes nas arquibancadas, o Vasco acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Na última rodada do campeonato, o time carioca perdeu para o Atlético-PR por 5 a 1, neste domingo, em Joinville (SC), e terminou entre os quatro últimos colocados, caindo junto com Náutico, Ponte Preta e Fluminense.

BAHIA X FLUMINENSE

Depois de ter sido campeão brasileiro no ano passado, o Fluminense foi rebaixado para a Série B nesta temporada. Com a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, em Itu (SP), pela última rodada do campeonato, o Coritiba decretou a queda do Fluminense. Mesmo tendo vencido o Bahia por 2 a 1, em Salvador, o time carioca terminou a disputa entre os quatro últimos colocados.

CORITIBA X SÃO PAULO

O Coritiba assegurou sua permanência na elite do futebol brasileiro neste domingo ao vencer o São Paulo por 1 a 0, em Itu, na última rodada do Brasileirão. O zagueiro Luccas Claro foi o autor do gol que garantiu o time paranaense, sem depender dos demais resultados do fim de semana. Com a vitória, o Coritiba rebaixou o Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense encerrou sua participação na competição com 48 pontos.

BOTAFOGO X CRICIÚMA

Contando com o apoio da torcida, que compareceu em bom número ao Maracanã, o Botafogo fez a sua parte, venceu o Criciúma por 3 a 0 e manteve vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores do próximo ano. Isso porque o resultado, somado à derrota do Goiás no Serra Dourada, alçou o time à quarta colocação do Brasileirão.

O clube agora precisa torcer contra a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, na Argentina. Se a Ponte ficar com o título internacional, o G4 do Brasileirão será reduzido para G3, excluindo automaticamente o Botafogo da Libertadores de 2014.

GOIÁS X SANTOS

O Goiás perdeu para o Santos por 3 a 0, neste domingo, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela última rodada do Brasileirão, e ficou sem a vaga na Libertadores do ano que vem. Do lado santista, foi uma despedida digna para o técnico Claudinei Oliveira, que já foi avisado pela diretoria do clube que não ficará em 2014.

PORTUGUESA X GRÊMIO

Os dois times precisavam de um ponto neste domingo: a Portuguesa para escapar do rebaixamento e o Grêmio para ficar com o vice-campeonato e garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Foi por essa razão que o empate sem gols no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foi comemorado por ambos os times.

ATLÉTICO-PR X VITÓRIA

Ronaldinho Gaúcho voltou ao time do Atlético Mineiro em grande estilo, neste domingo. Recuperado de lesão, o meia-atacante balançou as redes duas vezes para buscar o empate da equipe mineira com o Vitória, por 2 a 2, no Estádio Independência. O time baiano chegou a abrir 2 a 0, em apenas seis minutos de jogo, mas não sustentou a boa vantagem.

INTERNACIONAL X PONTE PRETA

Inter e Ponte Preta empataram por 0 a 0 neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O resultado serviu para manter o clube gaúcho na divisão de elite do Campeonato Brasileiro em 2014 por suas próprias pernas, sem depender de outros resultados.

NÁUTICO X CORINTHIANS

Depois de participar das três primeiras partidas do Corinthians na temporada, Zizao entrou novamente na última. Mas nem a presença do chinês deu graça à partida de despedida de Tite. No último sábado à noite a equipe alvinegra usou um time misto para visitar o rebaixado Náutico, teve um jogador a mais por vinte minutos, e mesmo assim acabou derrotado por 1 a 0, pela última rodada do Brasileirão.

FLAMENGO X CRUZEIRO

Deu empate em 1 a 1 no jogo de troca de faixas entre os campeões da Copa do Brasil, o Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, na noite de sábado, no Maracanã. Os dois clubes começam agora a planejar a temporada de 2014, em que vão ter como prioridade a disputa da Libertadores.

FUTSAL

Após levar o Grand Prix de Futsal em outubro, a seleção brasileira encerra 2013 com mais um título. O Brasil venceu a Colômbia por 4 a 1, neste domingo, em Caxias do Sul (RS), e conquistou a primeira edição da Copa Intercontinental. A vitória passou pelas mãos do goleiro Rennan, que segurou o ímpeto dos colombianos no início da partida, e pelos pés do craque Falcão, autor de dois gols.

SORTEIO DA COPA DO MUNDO

Os grupos da 20.ª Copa do Mundo foram sorteados nesta sexta-feira após cerimônia na Costa do Sauípe, na Bahia. Após o evento, todas as informações ligadas aos 48 jogos da primeira fase foram definidas. Os confrontos foram exatamente divididos entre as 12 cidades-sede - cada estádio será palco de quatro partidas. Os primeiros jogos também marcarão uma série de reencontros. As altas temperaturas de Cuiabá e Manaus também prometem castigar algumas seleções. Três equipes terão que viajar pelo Brasil inteiro durante os 14 dias da fase inicial. Confira as dez principais curiosidades das partidas da Copa do Mundo 2014.

TRAJETO DAS SELEÇÕES NO BRASIL

Se não fossem pelos voos fretados que a Fifa oferece às seleções que vão disputar a Copa, muitas delas estariam em maus lençóis. O Estado fez um levantamento do trajeto que todas as equipes irão percorrer apenas para as partidas, sem se levar em consideração a distância que vão ter para ir e voltar dos Centros de Treinamentos de Seleções, e constatou que enquanto o Uruguai, bicampeão mundial, vai ter de ficar mais de sete horas no ar em voos entre Fortaleza, São Paulo e Natal, enquanto a tricampeã Alemanha gastará duas horas e meia dentro do avião para jogar em Salvador, Fortaleza e Recife.

ADEUS DE MANDELA

O ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, morto nesta quinta-feira, aos 95 anos, sempre manteve relações estreitas com o esporte. Mandela começou a praticar boxe em 1950, em Joannesburgo, e enxergava a nobre arte como 'igualitária'. "No ringue, idade, cor e riqueza são irrelevantes. Quando você está circulando o seu oponente, estudando seus pontos fortes e fracos, você não pensa sobre sua cor ou status social", escreveu Mandela em sua autobiografia.

FUTEBOL NA ITÁLIA - ROMA

Depois de quatro empates seguidos, a Roma voltou a vencer no Campeonato Italiano. Ainda invicta na competição, a equipe da capital recebeu a Fiorentina neste domingo, pela 15.ª rodada, e ganhou por 2 a 1. O brasileiro Maicon fez um dos gols da equipe no Estádio Olímpico. A Roma teve um começo de campeonato arrasador, mas caiu muito de produção depois da lesão de Totti.

FUTEBOL NA ALEMANHA - BAYERN DE MUNIQUE

O torcedor atleticano que comemorou a lesão de Robben achando que o Bayern de Munique ficaria mais fraco sem o holandês pode começar a repensar a conclusão. Neste sábado, na volta de Ribéry depois de três semanas afastado por lesão, o time bávaro não tomou conhecimento do Werder Bremen, jogou como quis, e goleou por 7 a 0 na casa do adversário.