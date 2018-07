Fim de semana esportivo tem início dos estaduais e decisões no Aberto da Austrália

SÃO PAULO - O fim de semana esportivo trouxe de volta a disputa dos campeonatos estaduais pelo País. No Paulista, Palmeiras, Santos e Corinthians venceram. O São Paulo acabou derrotado pelo Bragantino por 2 a 0. No Rio, apenas o Flamengo começou o Carioca com vitória. No Sul, o Inter também conquistou os três primeiros pontos. O sábado e o domingo também foram marcados por momentos decisivos no Aberto da Austrália e na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

PALMEIRAS X LINENSE

Com muitos desfalques, o Palmeiras recebeu o Linense no Pacaembu e encontrou dificuldades para vencer na estreia do Paulistão. O time de Lins saou na frente, com Anselmo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Mazinho empatou para o time de Gilson Kleina. Aos 22, Alan Kardec fez ótima jogada pela esquerda e deu a vitória ao Palmeiras. No Grupo D, o time alviverde está empatado com Bragantino, Mogi Mirim, Oeste e Rio Claro na primeira posição.

SANTOS X XV DE PIRACICABA

O Santos fez o mínimo para iniciar o Campeonato Paulista com vitória. Gabriel fez o único jogo, ainda no primeiro tempo. O time santista mostrou muita falta de ritmo e de criatividade, principalmente após a saída de Montillo no intervalo. No segundo tempo, o autor do gol desperdiçou a chance de ampliar o placar. A equipe santista divide a liderança do Grupo C com o São Bernardo.

BRAGANTINO X SÃO PAULO

O São Paulo foi surpreendido pelo Bragantino na estreia do Paulistão. O time do interior venceu sem sustos por 2 a 0. Léo Jaime fez o primeiro gol da partida. Cesinha, de fora da área, deu números finais ao confronto. Mesmo com a derrota, o time são-paulino contou com a sorte, pois todos os cinco times da sua chave perderam na primeira rodada.

PORTUGUESA X CORINTHIANS

Na reestreia de Mano Menezes, o Corinthians fez 2 a 1 na POrtuguesa, no Canindé. Romarinho abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Guilherme ampliou seis minutos depois. Henrique descontou ainda na etapa inicial. Com a vitória, o Corinthians fica isolado na primeira colocação do Grupo B.

CARIOCA E GAÚCHO

Fluminense, Vasco e Botafogo não conseguiram vencer na estreia do Campeonato Carioca. O Fluminense, com Conca entre os titulares, acabou derrotado pelo Madureira por 3 a 2, em Moça Bonita. O Vasco chegou a sair na frente do Boavista, mas sofreu o empate no segundo tempo. Felipe Bastos teve a chance de recolocar o time vascaíno na frente, mas perdeu um pênalti a nove minutos do fim. O Botafogo também ficou no 1 a 1. O time jogou contra o Resense, em Volta Redonda.

Neste domingo, o Flamengo salvou a honra dos times grandes. A equipe de Jayme de almeira fez 1 a 0 no Audax, gol do zagueiro Welinton. No sábado, o Internacional, com o time su-23, passou pelo São Luiz por 2 a 0. Já o Grêmio acabou derrotado pelo São José fora de casa por 1 a 0.

COPA SÃO PAULO

Fluminense, Atlético-MG, Corinthians e Santos venceram Internacional, São Paulo, Paraná e Taboão da Serra, respectivamente, e avançaram às semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As partidas que definirão os finalistas serão disputadas na próxima quarta-feira. O Santos pega o Atlético-MG. O Corinthians, o Fluminense. A decisão ocorrerá no dia 25.

FUTEBOL EUROPEU

No Campeonato Inglês, o Chelsea bateu o Manchester United com três gols de Samuel Eto'o e manteve a caça ao líder Arsenal, que fez 2 a 0 no Fulham. O Manchester City, segundo colocado com 50 pontos, venceu o Cardiff por 4 a 2. O Arsenal tem 51 pontos, dois a mais que o Chelsea. Na Itália, a Juventus conquistou a 12.ª vitória consecutiva ao bater a Sampdoria por 4 a 2. O time tem oito pontos de vantagem sobre a Roma. A equipe da capital bateu o Livorno por 3 a 0 e foi a 47 pontos. o Napoli, que empatou por 2 a 2 com o Bologna, é o terceiro, com 43. A 20.ª rodada também marcou a estreia de Seedorf no comando técnico do Milan. O time bateu o Verona por 1 a 0, gol de pênalti de Balotelli.

No Espanhol, o Barcelona apenas empatou com o Levante por 1 a 1 e ainda divide a liderança com o Atlético de Madrid, que também ficou no empate com o Sevilla - os times têm 51 pontos. O Real Madrid venceu o Bétis por 5 a 0 e ocupa a terceira posição, com 50 pontos.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

Novak Djokovic se classificou com facilidade às quartas de final do Aberto da Austrália. Neste domingo, em Melbourne, o número 2 do mundo avançou ao derrotar o italiano Fabio Fognini, 16º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/2. O sérvio vai enfrentar o suíço Stanilas Wawrinka, que derrotou o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a 0. David Ferrer também avançou ao fazer 3 a 1 no alemão Florian Mayer. O espanhol disputará uma vaga na semifinal com o checo Thomas Berdych.

Nadal, que venceu Gael Monfils por 3 a 0, enfrentará japonês Kei Nishikori nas oitavas de final. Já Federer terá Tsonga pela frente. O suíço passou pelo russo Gabashvili e o francês por Gilles Simon. Murray enfrentará o francês Stephane Robert. Dimitrov, por sua vez, pegará o espanhol Agut. Favorita ao título, Serena Williams, líder do ranking, acabou eliminada pela sérvia Ana Ivanovic, que venceu de virada. A chinesa Na Li avançou ao derrotar a russa Ekaterina Makarova, 22ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em apenas 59 minutos.

RALI DACAR

O Rali Dacar chegou ao fim depois de 13 etapas com festa da Espanha. Nani Roma foi campeão nos carros e Marc Coma conquistou o título nas motos. Na última fase, de 157 quilômetros entre as cidades chilenas de La Serena e Valparaíso, Roma chegeou na frente de Stephane Peterhansel, então líder da competição. Já Coma conquistou seu quarto título ao completar a etapa na 18.ª colocação.

NBA

Equipe de melhor campanha na temporada 2013/2014 da NBA, o Indiana Pacers conquistou a sua quarta vitória consecutiva por mais de dez pontos de diferença ao bater o Los Angeles Clippers por 106 a 92, em casa. O Washington Wizards, do brasieliro Nenê, perdeu em casa para o Detroit Pistons por 104 a 98. Já o Miami Heat conquistou o seu 15º triunfo consecutivo sobre o Charlotte Bobcats ao superá-lo por 104 a 96, fora de casa.