Fim de semana tem Brasileirão, volta dos europeus, surfe e NFL

Campeonato Brasileiro ganhou "nova vida" nas últimas rodadas, com o Cruzeiro , líder disparado da competição, acumulando duas derrotas seguidas e vendo a ligeira aproximação de Internacional São Paulo , atuais segundo e terceiro colocados no torneio nacional. E, para retomar sua caminhada rumo ao bicampeonato, a equipe mineira tem a difícil missão de superar o Vitória , que luta contra o rebaixamento, fora de casa. Enquanto isso, os gaúchos também têm um teste complicadíssimo, contra o Corinthians , atual sexto colocado e agora totalmente voltado ao Brasileirão e na busca por uma vaga na Libertadores de 2015. Já o São Paulo é quem, teoricamente, tem a missão mais tranquila do fim de semana, dentro do Morumbi contra o Bahia, atual 17º colocado.

Ainda na capital paulista, um clássico estadual entre Palmeiras Santos chama atenção por causa da grande fase das equipes, que registram duas das melhores campanhas do segundo turno. Entre as outras equipes da parte de cima da tabela, o Grêmio, desfalcado de seu ataque titular, joga fora de casa contra o Goiás, enquanto o empolgado Atlético-MG tenta confirmar a boa fase diante da Chapecoense, que vem de duas vitórias seguidas.

29ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Fluminense x Criciúma - 18h30

São Paulo x Bahia - 18h30

Goiás x Grêmio - 18h30

Atlético-MG x Chapecoense - 21h

Domingo

Palmeiras x Santos - 16h

Atlético-PR x Flamengo - 16h

Inter x Corinthians - 16h

Figueirense x Coritiba - 16h

Botafogo x Sport - 18h30

Vitória x Cruzeiro - 18h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

Passadas as datas destinadas a jogos de seleções, que se dividiram entre amistosos e partidas das eliminatórias, principalmente na Europa, onde as equipes buscam vaga na Eurocopa de 2016, na França, as atenções se voltam para os clubes e torneios nacionais e a emoção deve tomar conta do torcedor.

INGLATERRA

A oitava rodada do Campeonato Inglês já começa quente logo em seu primeiro jogo, na manhã de sábado, com a disputa do clássico entre Manchester City e Tottenham. Separadas por apenas três pontos na tabela, as equipes esperam se aproximar do líder e invicto Chelsea, que joga fora de casa contra o Crystal Palace. Enquanto isso, Arsenal e Liverpool, que tropeçam nesse início de temporada e já têm nove pontos de desvantagem para os líderes, encaram Hull City e QPR, respectivamente. O estelar Manchester United, que investiu pesado para retomar a sua soberania no país, joga apenas na segunda-feira, contra o WBA.

ESPANHA

A disputa está quente nas primeiras rodadas do Espanhol , com apenas cinco pontos separando os cinco primeiros colocados. O Barcelona , atual líder, quer confirmar a ponta contra o Eibar e aposta mais uma vez na dupla Neymar Messi , que brilhou por suas respectivas seleções, somando seis gols apenas no último compromisso internacional em que os dois estiveram em campo. O renovado Valencia, segundo colocado, joga fora de casa contra o Deportivo, enquanto o Sevilla atua também longe de seus domínios contra o Elche. As equipes de Madri, atuais 4º e 5º colocados, querem se manter na disputa e, enquanto o Real coloca suas estrelas em campo contra o Levante, o atual campeão Atlético recebe o Espanyol.

ITÁLIA

Única equipe com campanha perfeita nas grandes ligas europeias, a Juventus continua firma na luta pelo tetracampeonato italiano . Neste fim de semana, a equipe de Carlitos Tévez e Andrea Pirlo joga fora de casa tentando evitar uma surpresa contra o Sassuolo, lanterninha da competição. A Roma, segunda colocada, conta com o apoio da torcida para duelar com o Chievo, sábado. No dia seguinte, dois jogos chamam atenção pela rivalidade: Inter x Napoli e Fiorentina x Lazio. Já o inconstante Milan encara o Verona.

OUTROS CAMPEONATOS

Cada vez mais líder e já totalmente favorito ao título alemão , o Bayern de Munique encara o outrora poderoso Werder Bremen, mas que nessa temporada é o último colocado na tabela, com quatro pontos em sete jogos. O Borussia Dortmund, muito mal nesse início de temporada, faz confronto direto com o Colônia querendo embalar. Já Bayer Leverkusen e Schalke 04, outras forças do país, disputam clássicos com Stuttgart e Hertha Berlim, respectivamente. Na França, o surpreendente Olympique de Marselha, líder com cinco pontos de vantagem, tenta manter sua folga na ponta contra o Toulouse. O Bordeaux, segundo colocado, encara o Caen, que luta contra o descenso. Em Portugal, duas das maiores equipes do país, Porto e Sporting, se enfrentam pela Copa de Portugal, enquanto Galatasaray e Fenerbahce duelam na Turquia.

JOGOS DA TV

Sábado

CSKA x Kuban Krasnodar - 7h30 - ESPN

Manchester City x Tottenham - 8h30 - ESPN Brasil

Bayern de Munique x Werder Bremen - 10h30 - ESPN

Colônia x Borussia Dortmund - 10h30 - ESPN+

Crystal Palace x Chelsea - 11h - FOX Sports

Arsenal x Hull - 11h - FOX Sports 2

Levante x Real Madrid - 11h - ESPN Brasil

Roma x Chiexo - 13h - FOX Sports

Galatasaray x Fenerbahce - 13h - ESPN Brasil

Athletic Bilbao x Celta - 13h - ESPN+

Schalke 04 x Hertha Berlim - 13h30 - ESPN

Barcelona x Eibar - 15h - Sports+

Twente x Ajax - 15h30 - ESPN Brasil

Sassuolo x Juventus - 15h45 - FOX Sports

Domingo

Fiorentina x Lazio - 8h30 - FOX Sports

Verona x Milan - 11h - FOX Sports

Stoke x Swansea - 13h - FOX Sports

Inter x Napoli - 16h45 - FOX Sports

SURFE

Estado tem reportagem especial, direto de Peniche, com tudo o que de melhor acontece na competição. A etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe , terá mais dois dias emocionantes, principalmente para o povo brasileiro, que vive a expectativa pelo inédito título do paulista Gabriel Medina, que, com boa vantagem sobre Kelly Slater, pode confirmar sua conquista já nas praias portuguesas. Ciente da importância do evento, otem reportagem especial, direto de Peniche, com tudo o que de melhor acontece na competição.

BASQUETE

A temporada da NBA se aproxima e as equipes da principal liga de basquete do planeta estão a todo vapor em suas pré-temporadas. Neste fim de semana, um jogo específico chama atenção nos EUA. San Antonio Spurs e Miami Heat, finalistas das duas últimas temporadas, se enfrentam na noite de sábado. No dia seguinte, a rivalidade também entra em quadra nos duelos entre Brooklyn Nets e Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers e Utah Jazz.

TÊNIS

Os tradicionais torneios de Viena, Estocolmo e Moscou são os destaques do fim de semana no mundo do tênis . Na Áustria, o brasileiro Thomas Bellucci , de volta ao circuito após disputar alguns torneios de menor importância, até que foi bem, mas não resistiu ao sérvio Viktor Troicki, que continua como um dos candidatos ao título. Outros grandes nomes do torneio, David Ferrer e Andy Murray, também estão na disputa, que tem transmissão da FOX Sports.

HIPISMO

São Paulo é a "capital" do hipismo mundial neste fim de semana, com a disputa do tradicional CSI-W Indoor. A competição, sediada da Sociedade Hípica Paulista, no Brooklin, acontece até domingo e é aberta ao público.

FUTEBOL AMERICANO