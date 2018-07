Fim do mistério de Tite: reservas jogam domingo No começo da semana, Tite disse que era hora de ter todos os jogadores em condições de disputar o mata-mata. Ontem, o treinador corintiano deixou claro o que significa esse pensamento. Diante do Santo André, domingo, no ABC, ele usará um time só com reservas, para dar ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, preservar os titulares. "Nossa equipe vai estar pronta nos mata-matas, pode ter certeza", afirmou o treinador, acabando com a desconfiança de alguns corintianos por causa dos três jogos sem vitória seguidos.