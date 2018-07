Fina abre investigação da morte do nadador americano A Federação Internacional de Natação (Fina) anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê especial para investigar a morte do nadador norte-americano Fran Crippen, que morreu durante a disputa da última etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática, no sábado, em Al Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos.