Fina define pré-olímpicos de maratonas aquáticas, saltos e nado artístico

A Federação Internacional de Natação (Fina) divulgou nesta segunda-feira as datas dos pré-olímpicos de maratonas aquáticas, saltos ornamentais e nado artístico. Os eventos classificatórios para a Olimpíada de Tóquio haviam sido adiados em razão da pandemia do novo coronavírus.

O pré-olímpico dos saltos ornamentais, que será a Copa do Mundo, foi remarcado para o período de 23 a 28 de fevereiro de 2021, na capital japonesa. Na mesma cidade, porém em março (entre os dias 4 e 7), será realizada a competição classificatória para a Olimpíada no nado artístico.

Por fim, a maratona aquática terá o seu evento pré-olímpico no fim de maio de 2021, nos dias 29 e 30, em Fukuoka, também no Japão. Já o polo aquático aguarda definição das datas dos seus pré-olímpicos, tanto no masculino quanto no feminino.

Na semana passada, a Fina já havia anunciado as novas datas do Mundial de Esportes Aquáticos, também sediado em Fukuoka. O grande evento fora adiado de julho de 2021, data em que coincidiria com o novo cronograma dos Jogos Olímpicos, para maio de 2022.