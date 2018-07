Fina deixa Molina mais 4 meses fora

Na ocasião da revelação do doping, Molina justificou o resultado alegando o consumo de um sachê de amostra grátis de um suplemento alimentar, enviado por um laboratório norte-americano. Julgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA)o, ela foi suspensa por 2 meses, uma vez que a entidade entendeu que não houve a intenção de ganhar performance.

A Fina, porém, não concordou com a pena e recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que realizou novo julgamento em dezembro. O painel da CAS, em Lausanne, na Suíça, decidiu por 6 meses de suspensão, a contar de 20 de dezembro do ano passado.

Como ela já cumpriu 2 meses de pena, ficará afastada por outros 4, até 20 de abril. Desta forma, a veterana de 36 anos perderá o Sul-Americano de Belém, em março. Molina, porém, conseguirá participar das duas outras competições válidas para tomada de tempo para a Olimpíada de Londres: o Troféu Maria Lenk e a Tentativa Olímpica, ambos no Rio, em maio.

Fabiola havia conquistado o índice olímpico para os 100 metros costas, prova que é especialista, mas o perdeu por conta do doping. Com dois Jogos Olímpicos no currículo, ela também disputaria o Mundial de Xangai, mas acabou excluída da delegação. De volta à seleção, foi medalhista de bronze 4x100 medley.