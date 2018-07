Fina diz ter feito o que podia e CBDA comemora ''medalha''

Oficialmente, os dirigentes da Federação Internacional de Natação (Fina) ficaram descontentes com a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de manter a punição dada pelo painel de doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), recusando-se a não dar três meses de suspensão a Cesar Cielo e seus companheiros.

"Não posso fazer nenhum comentário e dizer se gostei ou não. Aconteceram decisões diferentes em outros casos. Não posso fazer mais nada", disse o diretor executivo da entidade, Cornel Marculescu. "Fizemos nosso trabalho. A CAS tomou sua decisão e temos de respeitá-la."

Tristeza de uns, alegria de outros. "Nós já sabíamos que os atletas eram absolutamente inocentes e por isso foi dada uma advertência, mas estão liberados e esperamos que o Cielo possa ganhar medalhas neste Campeonato Mundial", comemorou o presidente da entidade máxima da natação nacional, Coaracy Nunes, que classificou a vitória nos tribunais como "uma medalha de ouro".

O advogado da CBDA, Marcelo Franklin, explicou que a CAS deve demorar 20 dias para divulgar os detalhes processuais.

O técnico de Cielo disse não saber o que esperar do pupilo no Mundial. "Cesar é talentoso, não perdeu nenhum treino. A gente manteve o programa, mas estamos tratando com pessoas", disse Alberto Silva para o site Terra.

A preocupação com a performance de Cielo atingiu até o presidente do painel de doping da CBDA, o médico Eduardo de Rose. "Como médico do esporte, fico pensando como esse atleta vai ter condições de disputar um Mundial daqui a dois dias sem ter treinado direito e com essa tremenda pressão em cima dele", afirmou ao SporTV.