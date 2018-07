Fina investiga polo aquático da França por suposta 'entrega' de partida

De acordo com a suspeita, a França teria perdido de propósito para o Canadá, na Itália, semana passada, para ter um adversário teoricamente mais fácil na fase seguinte. Na ocasião, os europeus foram batidos por 13 a 5 pelos canadenses mas ambos se classificaram para as quartas de final. Os franceses, então, bateram a Holanda e se garantiram na Olimpíada, enquanto o Canadá perdeu para a Espanha e ficou fora dos Jogos.

A Fina admitiu nesta sexta-feira que está "investigando o problema". De acordo com o relato do jogo divulgado pelo próprio site da entidade na semana passada, "o Canadá estava mais interessado em vencer a partida".

A principal entidade de esportes aquáticos do mundo não especificou imediatamente quais regras a França poderia ter quebrado. A Fina também não se manifestou sobre as possíveis punições que o país pode enfrentar se a suspeita for confirmada.