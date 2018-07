Fina libera Efimova para treinar e caso de doping será julgado pela CAS

Técnico dela, Sergey Kolmogorov confirmou à TASS sobre o fim da suspensão provisória. "Posso confirmar que a suspensão foi revogada. Ela está liberada para treinar em qualquer lugar do mundo, incluindo sua base em Los Angeles. Estou muito contente que a situação tenha se resolvido", disse ele.

Em abril, a Fina havia comunicado que não tomaria uma decisão a respeito de Efimova antes da análise do seu caso pelo seu Painel Antidoping, que tem próxima reunião marcada para 30 de maio. O caso da nadadora russa, melhor peitista do mundo na atualidade, entretanto, não consta na ata dessa reunião.

Presidente da Federação Russa de Natação, Vladimir Salnikov contou, também à TASS, que o caso será julgado diretamente pela CAS. A discussão a respeito de Efimova, de qualquer forma, chegaria à corte suíça.

Se vier a ser punida, Efimova pode ser banida por toda a vida, uma vez que seria reincidente. Ela, entretanto, alega que não consumiu Meldonium depois da proibição do consumo da substância, em 1.º de janeiro. A Agência Mundial Antidoping (Wada) já determinou uma espécie de anistia para quem foi flagrado com baixa concentração de Meldonium no organismo, o que ela alega ser seu caso.