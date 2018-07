Fina vai fazer mais de 800 exames antidoping no Mundial

"Espero que tenhamos recordes e nenhum teste positivo", disse Marculescu. "A questão mais importante para nós é o investimento em testes fora de competição. Quando (os atletas) vêm aqui, eles sabem o que vai acontecer".

Um total de 2.293 atletas participarão da competição bienal que inclui natação, saltos ornamentais, polo aquático e nado sincronizado. Marculescu disse que os medalhistas vão ser testados e que o número final de exames durante a competição pode aumentar se recordes mundiais forem quebrados. Os outros atletas testados durante a competição serão selecionados por um conselho composto por três membros, dois da Fina e um do comitê organizador local.

A Fina vai adicionar os resultados em seu programa de passaporte biológico, que começou no ano passado com os 30 melhores competidores e aumentou para 500. O programa de passaporte monitora o perfil sanguíneo de um atleta ao longo do tempo para descobrir qualquer sinal de doping.

O presidente da Fina, Julio Maglione, disse que os 50 melhores atletas em cada esporte são testados no mínimo três vezes por ano. "A Fina implementou o passaporte com muita força", disse Marculescu, acrescentando que o programa custa US$ 1,5 milhões (aproximadamente R$ 3,3 milhões) por ano. "É um processo iniciado há um ano e meio atrás e o conselho de doping está trabalhando nisso. É muito importante isto para identificar quando um problema começou".