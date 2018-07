Finais no Pacaembu, e com renda dividida

A Federação Paulista de Futebol (FPF), em comum acordo com Santos e Santo André, definiu o Pacaembu como palco das duas partidas finais do Campeonato Paulista. A renda será dividida igualmente entre os clubes. O primeiro jogo será neste domingo, às 16 horas, e o segundo ocorrerá no dia 2 de maio, no mesmo horário.

O Santo André tem o mando de campo do confronto inicial. Porém, os torcedores do time do ABC terão direito a apenas 10 mil vagas, do tobogã. O ingresso desta área, no entanto, é mais barato: R$ 40. Já os bilhetes para arquibancada custarão R$ 50; cadeira laranja, R$ 80, e cadeira azul, R$ 120. Todos os setores têm opção de meia-entrada.

Apesar da diferença de ocupação ?o Pacaembu tem capacidade de até 45 mil pessoas?, o Santo André aprovou a decisão. "Na final temos de agradar a todo mundo: clubes, federação e torcedor, dando a ele todo conforto possível", explicou o supervisor de futebol andreense, Juraci Catarino.

O clube, que já havia realizado promoção de ingressos para lotar o estádio da cidade diante do Grêmio Prudente, também pretende adotar ações de marketing para encher a área do tobogã, no domingo.