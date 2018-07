Final de jogo

Felizmente, como pálido consolo, nesta semana houve também futebol e de primeira. Santos e Flamengo fizeram um jogo de arrepiar, digno das melhores e mais altas tradições do futebol brasileiro e uma verdadeira lição do que falta à nossa seleção. Falta o que sobrou em Flamengo x Santos: jogadas individuais. Só a individualidade resolve no futebol. Só o talento de um jogador desmonta esquemas e preparo físico.

Bem, esse jogo já foi suficientemente cantado em prosa e verso, por isso é inútil insistir nele. Outros jogos da semana fizeram pensar em outra coisa. Coisa, aliás, que já falei antes e não vou cansar de repetir: ninguém está pensando dentro do campo. Se estamos tendo alguma dificuldade de apresentar novos atacantes, temos mais problemas com o desaparecimento do jogador que pensa. Que pensa jogando, que joga e olha o jogo.

Uma prova disso aconteceu em várias partidas da semana. Falo do seguinte: todo boleiro experimentado, pelo menos até pouco tempo atrás, sabia que, tendo um gol a seu favor quando o jogo passava dos quarenta minutos, estava terminado. Jogo, depois dos quarenta, acabou. Acabou é modo de dizer, claro. A bola tem que parar, o jogo tem que ser jogado com um olho no relógio.

Os argentinos eram mestres nisso, mas nós não ficávamos atrás. Essa arte de domar o tempo parece que acabou. Vi no jogo Palmeiras x Figueirense, vi em Bahia x Vasco, houve um pouco disso em São Paulo x Coritiba. É ridículo que um time entre nos quarenta do segundo tempo com um gol de vantagem e os jogadores se mostrem inconscientes disso.

No jogo do Palmeiras contei seis bolas entregues de bandeja ao adversário depois dos quarenta minutos, bolas que poderiam ter levado o jogo ao empate. Por que sair em velocidade em direção do gol adversário? Por que oferecer o contra ataque, quando é preciso segurar a bola? No jogo Bahia x Vasco foi pior. No finzinho do jogo o Bahia ganhava de um a zero e continuava jogando ignorando tempo e marcador. Depois de sair para o ataque insensatamente e perder bolas a valer, fizeram pior. Faltando poucos segundos para o fim, um cidadão do Bahia fez exatamente o que o Vasco queria: uma falta desnecessária, sem sentido, mas a caráter para Juninho Pernambucano bater. Resultado, empate. E depois, quando acabou o jogo, todos se puseram a reclamar do juiz!!!

Num único jogo vi alguém agir com inteligência. Nos instantes finais de Flamengo x Santos a bola chegou ao Gaúcho. Imediatamente ele fez um movimento, não de ataque, não de ir pra cima do marcador, mas lateral, levando a bola para um lado do campo e protegendo-a. No momento em que dominou a bola percebi claramente sua intenção. Finalmente alguém que pensava! E o Flamengo ganhou. Não foi por isso, claro. Mas por ter jogadores com esse nível de inteligência.

Tempos atrás, ao chegar nos minutos finais de uma partida, quem ficava nervoso era quem estava perdendo. Eram esses que corriam como loucos ao ataque, muitas vezes até perdiam a cabeça e era comum sair uma expulsão. Incrivelmente, hoje quem está ganhando é que parece nervoso e descontrolado. O técnico em pé, berra. Os jogadores abaixam a cabeça e dão trombadas. E gols marcados nos instantes finais das partidas ficaram comuns. Se para o espetáculo é até bom, como atestado do que se passa na cabeça dos jogadores é péssimo. Acho que é urgente que, junto com a bateria de exames físicos que fazem nos jogadores, os clubes comecem a medir também o QI dos atletas. Não sei por que isso não é feito. Talvez porque, em contrapartida, os jogadores possam querer saber o QI dos dirigentes.