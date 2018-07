Final de semana teve clássico polêmico em São Paulo, Real Madrid liderando na Espanha e Nadal sendo campeão no Rio

SÃO PAULO - O final de semana foi de clássicos estaduais. Enquanto na capital paulista São Paulo e Santos empataram por 0 a 0 em um jogo bastante polêmico, no Rio de Janeiro o Botafogo, com um time recheado de reservas, bateu o Fluminense, líder do Carioca até o início da rodada, por 3 a 0. Outro líder que caiu foi o Palmeiras. Melhor time do Paulistão até então, a equipe foi superada pelo Botafogo em Ribeirão Preto. Na Europa, destaque para o Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid é o novo líder após derrotas de Atlético de Madrid e Barcelona. No tênis, Rafael Nadal confirmou o favoritismo e foi campeão do Rio Open. Deu a lógica também no UFC, onde Ronda Rousey manteve o cinturão do peso-galo entre as mulheres. Já o brasileiro Demian Maia não teve tanta sorte e acabou derrotado por Rory MacDonald.

CAMPEONATO PAULISTA

São Paulo e Santos fizeram um jogo bastante disputado no Morumbi. O time da casa veio a campo com uma formação diferente, com Muricy Ramalho deixando o meia Paulo Henrique Ganso no banco de reservas. Além das muitas chances de gol, o jogo foi marcado pelas polêmicas de arbitragem, que não agradou nenhum dos dois lados. Nos minutos finais, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza marcou um pênalti para o Santos. A infração, porém, foi cancelada após o juiz ser avisado que o atacante Rildo estava impedido.

PALMEIRAS

O Palmeiras perdeu a invencibilidade na temporada. Atuando com um time cheio de desfalques, a equipe foi superada pelo Botafogo em Ribeirão Preto. O time da casa, que está 100% quando joga em seus domínios, venceu por 3 a 1, com gols de Mike, Camilo e Marcelo Macedo. O chileno Valdivia, de pênalti, marcou o único gol do Palmeiras.

CORINTHIANS

Já o Corinthians venceu o Rio Claro na noite de sábado e deu mais um passo rumo a reação no Campeonato Paulista. Jadson, que reencontra o bom futebol, deu o tom da vitória por 3 a 2 sobre o clube do interior paulista. Romarinho, duas vezes e o zagueiro Cléber foram os responsáveis pelo placar corintiano, Léo Costa e Carlinhos marcaram para o time visitante.

CARIOCA

No Rio de Janeiro, o Botafogo surpreendeu a todos e venceu o Fluminense por 3 a 0. O alvinegro, se poupando para a Libertadores, entrou com os reservas em campo. O atacante Henrique, com dois gols, foi o grande destaque. Outro grande que decepcionou foi o Vasco, que tomou a virada e acabou derrotado pelo Cabofriense. Já o Flamengo, com grande atuação de Alecsandro, bateu o Resende e assumiu a liderança isolada do Campeonato Carioca.

JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO

Na despedida dos Jogos de Inverno de Sochi, os russos usaram do bom humor e relembraram a falha da cerimônia de abertura, quando um dos anéis olímpicos não apareceu. Formado por pessoas, o símbolo olímpico foi feito sem o quinto arco, que se abriu depois. A festa exibiu um pouco da cultura russa com espetáculos de balé e circo, e fez uma alusão aos jogos de verão de 1980, também sediados pelo país. Um dos mascotes chorou, fazendo alusão ao urso Misha, símbolo da competição da época. A bandeira olímpica foi passada de Sochi para Pyongyang, na Coreia do Sul, cidade sede dos Jogos de 2018, e a da nação asiática foi hasteada.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O Real Madrid foi o grande vencedor da rodada no Campeonato Espanhol. A equipe da capital fez a lição de casa e bateu o Elche por 3 a 0, com destaque para Gareth Bale e viu os rivais Barcelona e Atlético de Madrid serem derrotados. Com Messi e Neymar em campo, o Barça perdeu para o Real Sociedad por 3 a 1 fora de casa. Já o Atlético, que precisava apenas vencer para assumir a ponta, foi derrotado pelo Osasuna por 3 a 0. Com os resultados, o Real subiu para 63 pontos, contra 60 dos rivais. A disputa está acirrada na Espanha!

O Chelsea reina absoluto no Campeonato Inglês. No sábado, a equipe venceu o Everton por 1 a 0 com um gol salvador de John Terry e continua na liderança do nacional com 60 pontos. O Arsenal, que bateu o Sunderland por 4 a 1, é o segundo colocado. O atacante Giroud foi o grande destaque do jogo, com dois gols. Quem completa o trio da ponta na tabela é o Manchester City, que chegou a 54 pontos ao triunfar sobre o Stoke City. A equipe azul de Manchester, porém, tem um jogo a menos no campeonato.

No clássico da cidade de Turim, a Juventus bateu o Torino por 1 a 0 com gol do argentino Carlitos Tevez. A Juventus segue tranquila na liderança do Campeonato Italiano, e busca o tricampeonato. Com a vitória, a equipe se afastou da Roma, segunda colocada, que venceu o Bologna no sábado pelo mesmo placar. Mais para o meio da tabela, o Milan se reencontrou com as vitórias ao superar a Sampdoria por 2 a 0 fora de casa.

Com três gols do sueco Ibrahimovic, o PSG venceu o Toulouse pelo Campeonato Francês por 4 a 2. O triunfo deste domingo levou o Paris Saint-Germain aos 61 pontos, na dianteira do torneio e com cinco de vantagem para o segundo colocado Monaco. Já o Toulouse ocupa o décimo lugar, com 33.

Quem lidera tranquilo o seu campeonato é o Bayern. O time de Munique goleou o Hannover por 4 a 0 e está com nada menos do que 19 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund, terceiro colocado, tropeçou na rodada ao ser derrotado pelo Hamburgo.

TÊNIS

O espanhol Rafael Nadal foi o grande campeão do Rio Open. O número 1 do mundo, após sofrer muito na semifinal, fez um jogo consistente contra Alexandr Dolgopolov e, após vencer por 2 sets a 0, ficou com o título do torneio realizado no Brasil. Entre as mulheres, a japonesa Kurumi Nara bateu Klara Zakopalova e foi a campeã. No torneio de duplas, o título ficou com os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

UFC

A americana Ronda Rousey manteve o cinturão do peso-galo na edição 170 do UFC. Contra a compatriota Sara McMann, a especialista no judô precisou de apenas 1m06s do primeiro round para derrotar sua desafiante após uma joelhada na costela. Com a vitória, Rousey manteve sua invencibilidade na carreira, agora chegando a nove vitórias, em sua terceira defesa do cinturão do UFC. Já Sara McMann, medalhista olímpica em wrestling, chegou a sua primeira derrota na modalidade, depois de seis triunfos.

Pela categoria meio-médio, Demian Maia não suportou o cansaço e acabou derrotado pelo canadense Rory MacDonald na terceira luta do card principal. Terceiro colocado no ranking do peso-galo, Raphael Assunção obteve sua sexta vitória consecutiva ao derrotar o paulista Pedro Munhoz em luta válida pelo card preliminar. Antes do duelo entre os dois brasileiros, o outro brasileiro do card, Raphael Assunção, foi derrotado por Erik Koch ainda com 1m24s do primeiro round.

BASQUETE

O final de semana foi de festa na NBB. Foi disputado, em Brasília, o Jogo das Estrelas da liga brasileira de basquete. O time formado por jogadores brasileiros venceu os estrangeiros por 126 a 116. O armador Alex, do Brasília, anotou 30 pontos e foi o grande destaque, sendo eleito o MVP. Durante o evento, o que chamou atenção foi a possibilidade de a seleção brasileira ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.